5 conseils des notaires pour un legs en duo réussi

Non seulement le legs en duo favorise une cause qui tient à cœur, mais il permet aussi aux héritiers de recevoir une part plus importante de l’héritage qu’ils n’auraient pu espérer. La Fédération des Notaires donne quelques conseils pour mieux s’y retrouver.

Vous n’avez pas d’héritiers proches et vous souhaitez léguer votre patrimoine ou une partie de celui-ci à des neveux ou à des amis? Le legs en duo permet d’alléger la taxation des droits de succession, normalement très importante dans ce genre de situations.

Vous léguez alors votre patrimoine à une association ou une fondation, faiblement taxée en droits de succession, à charge pour elle de payer les droits de succession. À côté de l’avantage fiscal, vous réalisez aussi une bonne action grâce au legs en duo.

Les conseils des notaires

N’hésitez pas à vous faire aider par un professionnel, tel qu’un notaire.

Mentionnez dans votre testament la dénomination et la forme juridique correcte de l’organisation que vous souhaitez soutenir.

Mentionnez également avec précision ce que vous souhaitez léguer. Il est conseillé d’indiquer des pourcentages de votre patrimoine plutôt que des montants précis car il est possible que la composition exacte de votre patrimoine soit différente au jour de votre décès.

Attention, une organisation peut avoir cessé d’exister au moment où vous décéderez. Prévoyez donc un plan B dans votre testament.

Vous avez peur que votre patrimoine change et que ce ne soit plus intéressant d’utiliser cette technique? Vous pouvez vous adresser à un notaire pour modifier votre testament à tout moment.

Source: Fednot