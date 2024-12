Accident en vacances: le coût d’une jambe cassée au ski

Un accident en vacances peut causer des soucis non seulement physiques, mais aussi financiers. Une évacuation par hélicoptère est trois fois plus chère qu’en traîneau.

« Une semaine de vacances au ski peut avoir des répercussions financières encore des années plus tard », avance Joeri Mariën, directeur chez l’assureur AXA Partners. Entre décembre 2023 et avril 2024, sa société a traité plus de 800 cas d’accident lors d’un séjour aux sports d’hiver en Europe. Et l’assureur a sorti des statistiques:

Le coût d’un accident hivernal aux sports d’hiver est de 2.744 € , en moyenne.

, en moyenne. Le montant le plus élevé pour lequel l’assureur est intervenu était de 25.812 €.

Le traitement de blessures telles qu’une jambe cassée dans les stations de ski des Alpes françaises ou autrichiennes varie considérablement, mais même là, on atteint facilement 1.300 €.

Une évacuation par traîneau coûte environ 430 €, tandis qu’une évacuation par hélicoptère revient rapidement à trois fois plus.

Hors Europe, les frais d’hospitalisation peuvent exploser. Un rapatriement par avion avec une équipe médicale peut coûter 150.000 € ou plus.

Une personne sur deux n’a pas d’assurance

Il ne faut donc pas sous-estimer le risque financier de la non-assurance. Et pourtant, selon AXA Partners (quelque 2.000 Belges sondés), une personne sur deux qui voyage n’a pas d’assurance couvrant l’assistance médicale, l’hospitalisation ou le rapatriement (en plus de l’assurance mutuelle) de l’étranger. Les jeunes sont particulièrement concernés. Par contre, chez les 55+ ans, moins de 10 % d’entre eux ne sont pas couverts par une assurance médicale pour ce type de situation.