Assurer son vélo contre le vol, une nécessité?

Une famille sur 10 disposerait aujourd’hui d’une assurance vélo. Mais c’est surtout la garantie « vol » qui est prisée dans les grandes villes. Et en particulier à Bruxelles.

« L’usage du vélo comme moyen de déplacement est de plus en plus plébiscité. Le marché des assurances vélos connaît lui aussi un essor avec une croissance du nombre de contrats d’assurance vélos de 40% l’an passé. Une famille sur 10 disposerait aujourd’hui d’une assurance vélo », explique-t-on chez Assuralia, l’Union professionnelle des entreprises d’assurances.

Les compagnies d’assurances en Belgique ne proposent pas toutes les mêmes garanties. Elles proposent un choix entre quatre types de couvertures :

les dégâts matériels ;

les dommages corporels du cycliste ;

l’assistance dépannage ;

la garantie vol du vélo

Notons que sur le marché, on trouve une variété d’options, certaines comprenant toutes ces couvertures, tandis que d’autres offrent des garanties individuelles à combiner selon les besoins de l’assuré.

Se protéger contre le vol, surtout à Bruxelles

Le vol de vélos est un phénomène essentiellement urbain : dans certaines villes, le risque de vol est jusqu’à quatre fois plus élevé. L’apparition de nouveaux modèles de plus en plus chers fait augmenter la demande d’assurances. Chez l’assureur AG, par exemple, le nombre d’assurances vélo a plus que doublé en deux ans. Et les clients veulent surtout se protéger contre le risque de vol. L’émergence de nouveaux modèles plus coûteux, tels que les speed-pedelecs, les vélos cargos ou les fat bikes, a considérablement augmenté la demande d’une assurance appropriée.

Le nombre d’assurances souscrites chez AG vélo a ainsi connu une augmentation spectaculaire au cours de la dernière année, avec une hausse de 38%. Sur une période de deux ans, cette croissance atteint même 140 %. Cette tendance à la hausse s’explique en grande partie par la préoccupation croissante des propriétaires de vélos neufs et coûteux quant au risque de vol.

Le vol de vélos de grande valeur est devenu l’une des principales motivations pour souscrire une assurance vélo. Une analyse des déclarations de vol rapportées à l’assureur a clairement démontré que ce risque est particulièrement prévalent dans les grandes agglomérations. Plus précisément, l’analyse a révélé que plus de 40 % de tous les vols de vélo signalés entre 2018 et 2022 se sont produits dans la Région de Bruxelles-Capitale. Ce chiffre dépasse même le nombre de vols de vélo enregistrés dans l’ensemble des zones rurales de Belgique. La fréquence des vols, mesurée par le nombre de vols signalés par rapport au nombre de vélos assurés, est ainsi quatre fois plus élevée à Bruxelles que la moyenne nationale.

Les chiffres de la police fédérale le confirment : entre 2013 et 2021, le nombre de vols de vélos recensés à Bruxelles a augmenté de 73% (4.357 vols en 2021 contre 2.515 en 2013).

Combien ça coûte de s’assurer ?

À titre purement indicatif, car il y a des différences en matière de garanties couvertes, de franchise et d’indemnisations (difficile de comparer des pommes et des poires), disons que pour un vélo d’une valeur de 2.000 €, la prime s’élèverait à 90 € ou 200 € s’il s’agit d’un vélo de course.

L’asbl Pro Velo publie sur son site une analyse et le comparatif de 12 assurances vélos belges qui couvrent le vol de vélo. Cliquez ICI pour la consulter.

De 1.500 à 2.400 € par vol

Selon Assuralia, l’indemnisation moyenne pour des dégâts matériels s’élève à 1.055 € tandis que l’indemnisation moyenne d’un vol de vélo est de 1.566 €.

Les indemnités versées par AG pour les vélos volés augmentent d’année en année. Par exemple, l’indemnisation moyenne dans les dossiers de vols d’un vélo de ville ordinaire (y compris tous les types de vélos électriques) a progressé de 38 % entre 2018 et 2022. En 2022, le montant moyen versé atteignait déjà un peu moins de 2.400 euros.