Billet d’avion: ces suppléments qui posent question

Les compagnies aériennes peuvent facturer des suppléments dans toutes sortes de situations: si vous manquez votre vol aller, si vous ne respectez pas les limites de bagages, si vous voulez vous asseoir à côté de votre petit-enfant... Au point de constater parfois quelques abus, note Test-Achats dans une récente enquête.

Quels sont les suppléments qui peuvent être ajoutés au prix de votre billet d’avion? Test-Achats a analysé les 8 compagnies aériennes les plus populaires en Belgique en fonction de leur politique et a relevé les problèmes les plus récurrents.

Les principaux problèmes liés aux suppléments sur les billets d’avion

Frais si vous ne vous présentez pas ou si vous n’utilisez pas une partie de votre billet

Lorsque vous manquez votre vol et que vous ne prévenez pas la compagnie aérienne à temps, vous pouvez être confronté à la clause dite de « non présentation ». Dans ce cas, de nombreuses compagnies aériennes n’hésitent pas à annuler votre vol de correspondance et/ou de retour sans préavis. Si vous décidez de partir quand même, vous risqueriez donc de vous retrouver devant le fait accompli au moment de rentrer chez vous... Et donc de devoir acheter un nouveau billet. Parfois, la correspondance ou le retour n’est pas annulé... à la condition de payer un supplément.

Remboursement de la taxe d’aéroport ... sous réserve du paiement de frais administratifs

Si vous ne prenez pas un vol, vous avez en principe droit au remboursement des taxes d’aéroport. Toutefois, vous devez en faire la demande vous-même et des frais administratifs sont souvent déduits du montant, allant de 15 à 40 euros, selon la compagnie aérienne.

Supplément en cas d’augmentation des taxes aéroportuaires

Lorsque le gouvernement augmente les taxes d’aéroport, la plupart des compagnies aériennes répercutent cette hausse en facturant un supplément sur votre billet. Et ce, même si celui-ci est déjà payé depuis longtemps...

Tarifs très variables ou peu clairs pour les bébés et les enfants

Certaines compagnies proposent des billets à prix réduit pour les bébés et pour les enfants, d’autres non. Et souvent, le prix exact pour un bébé n’est visible qu’au moment de la réservation des billets. Sans compter certains suppléments à payer pour pouvoir avoir un siège à côté de l’enfant...

Bagage à main payant

Certaines compagnies aériennes facturent des suppléments de prix aux passagers qui souhaitent voyager avec un bagage à main. En fonction de la compagnie aérienne, ceux-ci oscillent entre environ 6 et 75 euros par bagage. Problème: ce n’est souvent qu’en fin de processus que le passager voit le prix réel qu’il va devoir payer pour son voyage. D’autre part, les bagages à main doivent être considérés comme « constituant un élément indispensable du transport des passagers et que le transport de ceux-ci ne saurait, par conséquent, faire l’objet d’un supplément de prix », selon la Cour de justice de l’Union Européenne.

Source: Test Achats