Un quart des employés belges se sont vu attribuer un bonus cette année. Pour la plupart, il s’agissait d’un bonus collectif octroyé par leur employeur. Le montant moyen du bonus a atteint les 6000 euros cette année, un record absolu.

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à verser un bonus à leurs travailleurs pour les récompenser de leurs prestations fournies. Un quart des employés (24,6 %) ont vu leur compte crédité d’un tel bonus cette année. C’est à peu près le même nombre que les années précédentes. La hausse la plus importante concerne le montant moyen de la prime qui est passé à 6000 euros cette année. Il s’agit certes d’un record absolu, mais l’augmentation par rapport à l’année dernière (+1,3 %) est inférieure à l’augmentation de l’inflation. ​

« La rémunération variable sous la forme d’un bonus reste populaire dans notre pays. Cela s’explique par la flexibilité du système », explique Catherine Langenaeken, experte juridique en matière de rémunération chez Acerta Consult. « En effet, lors de l’indexation automatique des salaires, les entreprises n’ont aucun contrôle sur l’augmentation des salaires fixes de leur personnel, mais ce n’est pas le cas pour un bonus. Les employeurs peuvent décider de l’octroyer ou non, collectivement ou individuellement, et ils peuvent même revoir leur décision chaque année. »

Le bonus collectif non récurrent est le plus populaire

Le bonus non récurrent CCT 90 est celui qui a été le plus accordé en 2023, tout comme les années précédentes. Ce bonus CCT 90 est lié aux résultats et s’applique à toute l’entreprise ou à une division en particulier. Par ailleurs, les objectifs concrets à atteindre pour obtenir le bonus sont convenus à l’avance. 12,9 % des employés ont déjà reçu un tel bonus cette année, ce qui représente une légère baisse (-1 point de pourcentage) par rapport à l’année dernière.

« La transparence de ce type de bonus est un atout majeur. Chaque membre de l’organisation sait ce qu’il doit faire pour recevoir le bonus et reçoit le même montant brut. Le ratio brut/net avantageux est également intéressant. En effet, le bonus CCT 90 est celui qui permet de tirer la plus grande partie de net. »

L’autre bonus collectif, la prime bénéficiaire, est beaucoup moins populaire. Seuls 1,9 % des employés ont déjà reçu une prime bénéficiaire cette année. En effet, cette prime dépend des résultats annuels de l’entreprise et ne peut être octroyée que si cette dernière parvient à réaliser des bénéfices. ​

Bonus individuels: la prime brute est moins populaire

Outre le bonus collectif, un employeur peut également récompenser individuellement ses collaborateurs. Parmi les bonus individuels, le warrant est le plus populaire. Sa popularité est d’ailleurs en hausse: le pourcentage d’employés qui se sont vu octroyer des warrants a atteint 7,2 % en 2023, soit 1 point de pourcentage de plus qu’en 2022. Le montant moyen est toutefois un peu moins élevé, passant de 13 065,5 euros en 2022 à 11 547 euros en 2023.

Le deuxième type de prime individuelle, la prime brute, était encore presque aussi populaire que les warrants en 2022, mais ce n’est plus le cas cette année. En effet, 5,6 % des employés ont perçu une prime brute en 2023, soit une baisse de 1 point de pourcentage par rapport à 2022. Le montant moyen des primes brutes versées cette année est, quant à lui, légèrement supérieur à celui de l’année dernière : 5115,5 € en 2023 contre 4791,4 € en 2022.