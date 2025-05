Crédits en ligne frauduleux, les arnaqueurs s’attaquent aux 60+

Des arnaques au crédit visent spécifiquement certaines catégories d’âge. Un phénomène inquiétant contre lequel la FSMA alerte les consommateurs.

« Vous pensez être trop âgé pour emprunter de l’argent ? Détrompez-vous : dans la plupart des cas, nous avons une solution de crédit à la consommation ou de prêt hypothécaire pour sénior à vous proposer ! » C’est ainsi que certains sites frauduleux appâtent leurs victimes. Le message est flatteur, rassurant même. Mais attention, derrière ces promesses se cachent des arnaques bien rodées.

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) tire la sonnette d’alarme. Elle met en garde contre sept nouveaux prêteurs non agréés qui proposent de faux crédits aux consommateurs belges, principalement via Internet. Certains 60+ à la recherche de solutions pour boucler leur budget ou aider leurs proches sont une cible de choix pour ces escrocs.

Des frais à payer à l’avance

Leur méthode est toujours la même : des publicités attrayantes sur internet, des contacts via e-mail ou réseaux sociaux, des offres alléchantes sans vérification de solvabilité, et surtout, la demande de frais à payer à l’avance (frais de dossier, prime d’assurance, etc.). Une fois l’argent versé, le faux prêteur disparaît. Et, cela va de soi, le crédit n’existe pas.

La FSMA recommande la plus grande prudence : ne versez jamais d’argent pour obtenir un prêt. Les escrocs n’hésitent pas à utiliser de faux sites très professionnels et à usurper l’identité d’établissements connus. Parmi les noms récemment épinglés : Credit Senior, Senioren Lening ou encore Best Financiering. Vous trouverez la liste complète ainsi que les toutes les recommandations de la FSMA sur le sujet ICI.