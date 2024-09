De faux billets dans votre portefeuille?

Les coupures de 20€ et 50€ restent les plus ciblées par les faussaires. La vigilance est de mise, car un faux billet ne vous sera jamais remboursé.

Selon la Banque nationale de Belgique, le nombre de faux billets détectés en circulation dans notre pays, principalement par les banques et les transporteurs de fonds, a encore reculé l’an passé, poursuivant une tendance amorcée en 2016. Toutefois, au niveau européen, le nombre de faux billets en circulation est en hausse. Quelque 11.000 billets contrefaits ont été retirés de la circulation l’an dernier en Belgique, marquant une baisse de 8% par rapport à l’année précédente. Les billets de 20€ et 50€ continuent d’être les plus ciblés par les faussaires. Il y a une dizaine d’années, entre 40.000 et 50.000 fausses coupures étaient identifiées chaque année dans notre pays.

Camorra napolitaine, mafia chinoise

Les fausses coupures restent principalement fabriquées dans des imprimeries clandestines de la région de Naples, où une imprimerie produisant près d’un million de faux billets de 50 euros a été dernièrement démantelée. La Chine est également un acteur majeur, produisant désormais 40% des fausses coupures saisies, ainsi que des kilos de fausses pièces de 1 et 2 €. Les contrefacteurs utilisent du matériel high-tech détourné de sa fonction première. Ils parviennent à imprimer le filigrane sur le papier et, grâce à des doreuses, à marquer le patch holographique du billet, sans toutefois pouvoir l’imiter à l’identique.

Risque moindre, mais pas nul

Aujourd’hui, globalement, la présence de faux billets reste marginale par rapport à la quantité de billets authentiques en circulation. Dans l’ensemble de la zone euro, on compte environ 16 faux billets pour chaque million de billets en circulation. Bien que ce chiffre soit en légère hausse par rapport à l’année précédente, le risque de tomber sur un faux billet demeure extrêmement faible. Cela ne signifie pas pour autant que le risque est nul.

Si vous avez un faux billet, c’est pour votre pomme!

« Les faux billets n’ayant aucune valeur, vous ne recevrez pas de compensation si vous en acceptez un », précise la Banque nationale. Citoyens et commerçants doivent rester vigilants. Car, hélas, le client sera toujours lésé de la valeur d’un faux billet déposé dans une banque. Celui-ci sera saisi et ne sera jamais remboursé. Oui, la banque confisquera toujours la coupure falsifiée sans aucune compensation, même si vous êtes de bonne foi. Quant au commerçant, il rendra souvent le faux billet au client pour éviter les ennuis ou, dans le pire des cas, il appellera la police! Et si vous essayez de refiler le faux billet ailleurs? La loi est claire: en remettant à un tiers un billet que vous croyez ou savez faux, vous vous exposez à des poursuites pénales.

Faites le « TRI », un billet authentique n’est pas lisse à 100%

Comment agir puisque les crayons de contrôle des billets et les lampes UV semblent atteindre leurs limites face à des coupures de mieux en mieux contrefaites ? Il faut appliquer la méthode « TRI » pour toucher, regarder (par transparence), incliner. La bande iridescente du billet doit briller et changer d’aspect à la lumière. L’image de la pastille métallisée holographique se modifie également lorsque le billet est penché. Le billet authentique se reconnaît à son toucher spécifique. Une impression en relief est détectable en grattant avec l’ongle. Enfin, rappelons qu’en cas de doute, les commerçants ne sont pas tenus d’accepter une grosse coupure si le montant à payer représente moins de 50% de sa valeur.