De nombreux employés sautent parfois la pause déjeuner

Le “lunch break” est non seulement bon pour leur moral, mais c’est aussi LE moment idéal pour renforcer les liens avec les collègues et donner un coup de ‘boost’ à la productivité. Pourtant, un employé sur deux fait parfois l’impasse sur sa pause de midi, selon une enquête de Protime, le spécialiste de la gestion du temps et du personnel.

38 minutes. Voilà la durée moyenne de la pause déjeuner des employés. Pour près de la moitié d’entre eux, c’est trop court. En revanche, ils sont 28% à considérer qu’elle pourrait être raccourcie. Certains vont même jusqu’à avaler un sandwich ou une salade tout en continuant à travailler à leur bureau.

“Sauter trop souvent la pause déjeuner est à tout le moins problématique,” déclare Florent Bovicelli, porte-parole de Protime. “Une pause déjeuner vous permet d’être plus productif et plus concentré l’après-midi. En outre, déjeuner avec des collègues permet de renforcer la relation avec eux, ce qui génère de meilleures connexions au travail. Plus les employés sont jeunes et plus ils attachent de l’importance à cet aspect des choses.”

L’importance d’une pause déjeuner

Il n’est pas toujours possible de prendre une pause pendant le temps de midi. Près de la moitié des employés reconnaissent qu’il leur arrive d’y renoncer et ils sont plus nombreux encore (61%) à manger parfois à leur bureau tout en continuant à travailler. Il est à noter que cela concerne 65% de la génération X – nés entre 1965 et 1980 – contre 59% chez les milléniaux – nés entre 1981 et 1996 – et “seulement” 55% pour la génération Z (nés après 1997).

Faire une pause le temps de midi est pourtant important, car elle présente une série d’avantages:

C’est bon pour le moral, C’est chouette pour renforcer les liens avec les collègues, On est plus productif après une pause, On a plus d’énergie après une pause, On est plus créatif après une pause.

“Nous avons tout intérêt à profiter pleinement de chaque pause déjeuner. Les managers doivent prendre leurs responsabilités. Tout comme un cardiofréquencemètre nous avertit lorsque nous faisons de l’exercice de manière un peu trop intensive, des outils de gestion du temps en ligne peuvent déclencher un signal chez les managers lorsque des membres de leur équipe sautent systématiquement leur pause déjeuner ou ne l’utilisent pas pleinement,” indique Florent Bovicelli.

Lode Godderis, professeur de médecine du travail à la KU Leuven, insiste lui aussi sur l’importance de déconnecter pendant la pause de midi: “Essayez, autant que possible, de déjeuner en compagnie de collègues avec lesquels il est facile de ne pas parler du travail. Ne mangez surtout pas à votre bureau, mais cherchez un autre cadre. En vous déplaçant, par exemple dans un parc à proximité ou dans un restaurant proche, vous ne vous déconnecterez pas seulement sur le plan mental, mais aussi physique.”

Des tâches ménagères aux micro-siestes

Nous ne nous contentons de manger pendant les pauses de midi. Plus d’un tiers des télétravailleurs profitent de ce moment pour accomplir des tâches ménagères, comme lancer un programme de la machine à laver. Un tiers des employés choisit de ‘se bouger’: ils vont promener ou faire du sport. 15% utilisent cette pause pour continuer à travailler. Enfin, 12% des télétravailleurs tirent parti de ce moment pour faire une micro-sieste.

Et au bureau? Nous utilisons parfois cette pause pour continuer à travailler. Les employés sont aussi nombreux à profiter de ce moment pour aller promener, avec ou sans collègues ou même faire du shopping. Faire du sport pendant la pause de midi ne séduit que 4% des employés. On trouve un pourcentage identique d’employés profitant de la pause de midi pour faire une petite sieste.

La pause déjeuner gagne en importance

Maintenant que nous travaillons de façon plus hybride, de plus en plus d’employés considèrent la pause déjeuner plus importante qu’auparavant. Pour beaucoup, c’est le moment idéal pour se connecter avec les collègues.

Mais il y a une condition: on ne parle pas de boulot pendant la pause! On a tous vécu cette situation: vous voulez profiter d’un ‘lunch-break’ relaxant quand un collègue commence à parler d’un projet en cours ou d’une prochaine réunion. Cela en exaspère beaucoup. Surtout parce que cela les fait à nouveau penser au travail tout en les empêchant de souffler et aussi parce que cela réduit la durée des moments agréables avec leurs collègues.