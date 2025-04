Du thé pour purifier l’eau? Il éliminerait certains métaux lourds

Bonne nouvelle pour les amateurs de thé ! Une étude de la Northwestern University révèle que certaines variétés de thé peuvent contribuer à réduire la présence de métaux lourds dans l’eau, notamment le plomb et le cadmium.

Grâce à un phénomène appelé adsorption, les ions métalliques se fixent à la surface des feuilles de thé. Résultat: une simple tasse de thé pourrait, en partie, filtrer l’eau que vous buvez. L’étude met ainsi en évidence la manière dont la consommation de thé pourrait, de façon passive, contribuer à purifier l’eau en réduisant l’exposition aux métaux toxiques.

Les scientifiques ont testé plusieurs variétés de thé populaires, notamment le thé noir, vert, oolong, blanc, la camomille et le rooibos. Ils ont aussi comparé le thé en vrac et en sachet, et ont découvert que la composition du sachet influençait le processus de purification. Les sachets en cellulose se sont révélés les plus efficaces, tandis que les sachets en nylon éliminaient à peine les métaux et pouvaient même libérer des microplastiques.

Temps d’infusion: plus c’est long, plus c’est efficace

Le temps d’infusion joue également un rôle clé dans l’élimination des métaux lourds: plus le thé infuse longtemps, plus il absorbe de métaux. Une infusion brève de quelques secondes n’a que peu d’effet, tandis qu’un thé infusé pendant plus de cinq minutes — voire toute une nuit, comme c’est le cas pour le thé glacé — élimine beaucoup plus d’impuretés de l’eau.

Astuce: pour maximiser l’effet, utilisez des feuilles de thé biologiques en vrac, placées dans un sachet en cellulose ou une boule à thé. Les thés industriels en sachet, souvent faits de poussières de thé, sont moins adaptés à une infusion prolongée. Et pour cause: ces thés bons marchés deviennent rapidement amères.

Moins de plomb, moins de risques pour la santé

En moyenne, une tasse de thé bien infusée pourrait éliminer jusqu’à 15% du plomb présent dans l’eau, selon les résultats de l’étude.

Si le thé ne remplace pas un système de filtration en cas de pollution sévère, il pourrait cependant réduire l’exposition quotidienne à certains contaminants présents dans l’eau potable. L’étude pourrait également expliquer pourquoi les populations qui consomment régulièrement du thé présentent souvent un risque plus faible de maladies cardiovasculaires et d’AVC.