De plus en plus de Belges ajustent leur contrat de mariage

Planification de la succession

Le contrat de mariage est un outil de planification successorale. Par le biais d’un contrat de mariage, vous pouvez accorder à votre partenaire un droit de succession plus large que celui qu’il/elle obtiendrait en vertu de la loi. Si vous avez des enfants et que vous laissez jouer la loi, le conjoint survivant n’hérite que de l’usufruit de la succession et les enfants de la nue-propriété. Dans un contrat de mariage, par exemple, vous pouvez laisser la pleine propriété du logement familial à votre partenaire. Le partenaire survivant bénéficiera alors également d’une exonération plus large des droits de succession sur le logement familial.