La superficie médiane des maisons neuves en Wallonie a augmenté de 7 m2 au cours des cinq dernières années. Dans le même temps, la surface des appartements neufs a à peine changé. C’est ce qu’il ressort du baromètre de la construction neuve publié par Matexi et Realo.

La superficie médiane des maisons neuves en Belgique a considérablement augmenté ces cinq dernières années. En Flandre, elle est passée de 162 m2 en 2019 à 173 m2 cette année, et de 161 m2 à 168 m2 en Wallonie. Bruxelles, où le marché des maisons neuves est limité, fait figure d’exception avec une diminution de la superficie médiane des habitations, de 215 m² en 2014 à 174 m² en 2024.

En Wallonie, les plus grandes maisons se trouvent à Wavre, avec une superficie médiane de 215 m2, et les plus petites à Neufchâteau avec 125 m2.

Quid des appartements?

Au niveau des appartements neufs, leur superficie médiane (pour deux chambres) est d’environ 96 m² en Flandre, 95 m² à Bruxelles et 94 m² en Wallonie. Les appartements deux chambres représentent la grande majorité des appartements neufs, avec près de 60% de l’offre en Flandre et en Wallonie et 50 % à Bruxelles.

Alost, Hasselt et Louvain proposent en moyenne les plus grands appartements neufs, avec une surface médiane de 105 m². Avec une superficie médiane de 85 m², les plus petits appartements se situent à Knokke-Heist. La commune côtière reste toutefois la plus onéreuse de Belgique pour l’achat d’un appartement. Le prix d’un appartement deux chambres de 95 m² y est estimé à 630.338 euros.

« Dans les grandes villes comme Bruxelles, Gand, Louvain et Bruges, on trouve un plus large éventail de types d’appartements, qui attirent divers groupes cibles comme les étudiants, les jeunes ménages et les personnes âgées », notent les auteurs du baromètre. La part des appartements d’une chambre à Bruxelles, qui est d’environ 24 %, est ainsi beaucoup plus élevée qu’en Flandre et en Wallonie, qui en comptent environ 20 %.

Prix de l’immobilier

Les prix d’une maison et d’un appartement neufs moyens ont poursuivi leur hausse, respectivement de 1,39 % et 0,73 % au deuxième trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent. Sur base annuelle, les prix ont grimpé de 2,60 % (maisons) et de 3,97 % (appartements).