Est-ce une bonne idée de se lier d’amitié avec son patron?

Les hommes et les jeunes établissent plus vite des liens d’amitié avec leur manager.

Quatre travailleurs sur dix (41 %) indiquent avoir de bonnes relations avec leur supérieur hiérarchique. Mais lorsqu’on leur demande s’ils le considèrent également comme un ami, ils ne sont plus que la moitié (21 %) à répondre positivement. C’est ce qui ressort d’une enquête* menée par le prestataire de services RH Tempo-Team, en partenariat avec la professeure Anja Van den Broeck, spécialiste de la motivation au travail à la KU Leuven. L’étude montre aussi que les hommes (24 %) établissent plus vite des liens d’amitié avec leur manager que les femmes (18 %) et que cette situation intervient plus fréquemment chez les jeunes.

Si sept salariés sur dix (70,6 %) entretiennent une relation amicale avec un ou plusieurs collègues, un sur cinq (21 %) seulement considère son manager ou son patron comme un ami.

Attention à l’équité entre collègues

« Une relation amicale au bureau entre des membres du personnel et leur manager peut favoriser une ambiance agréable, renforcer l’estime de soi et procurer un sentiment d’acceptation au travail, considère la professeure Van den Broeck. Cette situation peut aussi permettre au salarié d’accéder à certaines informations privilégiées. Mais elle peut en outre créer des difficultés quant à l’équité entre collègues, par exemple pour la répartition des attributions. »

« Une aide concrète aura plus de poids »

« Être ami avec son manager ou son patron n’est pas indispensable pour bénéficier d’une bonne relation professionnelle. Ce qui importe, c’est le respect et la confiance. Lorsque les salariés se sentent écoutés et valorisés, cela rehausse tant leur bien-être que leur motivation ou leur plaisir au travail », conclut Aline Bernard, porte-parole de Tempo-Team. Et selon les auteurs de l’étude, une aide concrète de la part d’un manager aura plus de poids pour le bien-être et la productivité d’un travailleur qu’une oreille attentive et un support émotionnel. Le travailleur attendra a contrario davantage de support émotionnel de ses collègues.

Une question d’âge ?

C’est surtout auprès des jeunes salariés qui nouent des liens d’amitié avec le manager. Ainsi, un quart (26%) des moins de 34 ans (26%) considèrent leur chef comme un ami. Cette proportion chute à 1 sur 5 (19%) chez les 35 à 54 ans et à 1 sur 6 (16%) chez les plus de 55 ans.

*L’enquête a été réalisée par un bureau indépendant auprès d’un échantillon représentatif composé de 2.000 salariés belges. Ils ont été interrogés sur plusieurs sujets liés au cadre de travail.