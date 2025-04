Améliorez votre circulation sanguine grâce à ces 5 aliments

Une bonne circulation sanguine est essentielle pour le bon fonctionnement de votre organisme. Lorsque le sang circule moins bien, cela peut entraîner de nombreux désagréments. Heureusement, certains aliments peuvent vous aider à stimuler votre circulation sanguine. Avec ces 5 choix simples, vous faites déjà un premier pas dans la bonne direction!

Des problèmes de circulation sont assez fréquents. Ils peuvent se manifester par des engourdissements ou des gonflements dans les mains et les pieds, des pertes de mémoire, des difficultés de concentration, mais aussi par de la fatigue persistante, des troubles digestifs, des varices ou encore des douleurs articulaires. Pour favoriser une bonne circulation, il est important d’agir sur plusieurs fronts.

3 leviers essentiels pour une circulation optimale

La stratégie repose sur trois axes:

Améliorer la souplesse des vaisseaux sanguins , afin qu’ils puissent se dilater et se contracter facilement.

, afin qu’ils puissent se dilater et se contracter facilement. Réduire l’inflammation , qui peut provoquer un rétrécissement des vaisseaux sanguins.

, qui peut provoquer un rétrécissement des vaisseaux sanguins. Fluidifier le sang, en diminuant sa viscosité.

« Vous pouvez agir grâce à des changements de mode de vie, comme pratiquer une activité physique régulière, gérer votre stress, bien vous hydrater, éviter le tabac, maintenir un poids santé et faire des choix alimentaires judicieux. De nombreux légumes, fruits, ainsi que des boissons comme le thé, ont un effet bénéfique sur la circulation », explique le bio-ingénieur et expert en nutrition, le Dr Eric De Maerteleire.

Les 5 aliments à intégrer à votre menu

Il a sélectionné une liste d’aliments communs, qu’il conseille d’intégrer plusieurs fois par semaine dans votre alimentation. Voici 5 options faciles à cuisiner, selon vos goûts et vos envies.

1. Le gingembre

Cette racine est bien connue pour son efficacité contre les nausées et les maladies inflammatoires. Mais une autre propriété importante et scientifiquement prouvée du gingembre est sa capacité à stimuler la circulation sanguine, aussi bien chez l’animal que chez l’humain. Des études ont également démontré que le gingembre peut contribuer à faire baisser l’hypertension artérielle. Or, l’hypertension est particulièrement néfaste pour la circulation.

Une bonne circulation sanguine dans les vaisseaux entraîne également une augmentation de la température corporelle. C’est pourquoi, dans la tradition chinoise, le gingembre est utilisé depuis des siècles pour réchauffer les extrémités froides et lutter contre les refroidissements.

Vous pouvez intégrer le gingembre de multiples façons dans votre alimentation, aussi bien dans des plats chauds que froids, ou encore en infusion. Ses effets bénéfiques ont été observés dès la consommation de 5 grammes de gingembre frais ou de 1 gramme de gingembre en poudre.

2. Les légumes verts à feuilles et la betterave rouge

Le nitrate est ici le mot-clé. Les légumes verts à feuilles comme les épinards, le chou frisé, le céleri, mais aussi la betterave rouge, en sont particulièrement riches. Ces plantes puisent le nitrate dans le sol pour soutenir leur croissance. Longtemps, les nitrates présents dans l’alimentation ont été perçus avec méfiance, car ils peuvent se transformer dans l’organisme en nitrites et en nitrosamines, des composés potentiellement cancérigènes.

« Mais la science est aujourd’hui bien plus nuancée à ce sujet, surtout lorsqu’il s’agit des nitrates issus des légumes et des fruits », explique le Dr Eric De Maerteleire.

Ces légumes contiennent également des substances comme la vitamine C, qui favorisent la conversion des nitrates en oxyde nitrique. Ce gaz est un véritable allié: il permet aux vaisseaux sanguins de se dilater, fait baisser la tension artérielle et améliore la circulation sanguine.

« Les sportifs savent depuis un certain temps déjà que le jus de betterave peut booster les performances physiques. Mais c’est aussi très utile pour les seniors, en particulier ceux qui souffrent d’une mauvaise circulation », précise le Dr De Maerteleire. « Cela améliore l’apport d’oxygène aux muscles, stimule la circulation et fait baisser la pression artérielle. Boire un verre de jus de betterave par jour est donc certainement une bonne idée. »

3. Le saumon et ses cousins

Saumon, maquereau, sardines, hareng, sprat, anchois… Tous les poissons gras sont riches en acides gras oméga-3, des composés qui stimulent la circulation sanguine et ont des propriétés anti-inflammatoires. Les oméga-3 aident aussi à prévenir l’agrégation plaquettaire, un phénomène qui peut entraîner la formation de caillots.

Ils contribuent en outre à fluidifier le sang, ce qui facilite sa circulation. Des études ont également démontré un lien entre la consommation d’oméga-3 et la diminution de la pression artérielle, ainsi qu’une meilleure circulation sanguine dans les muscles squelettiques pendant et après l’effort, favorisant ainsi la récupération.

Il est donc conseillé de consommer au moins une portion de poisson gras par semaine, soit environ 150 à 300 grammes.

4. Cacao et chocolat noir

Bonne nouvelle pour tous les amateurs de chocolat: le cacao possède lui aussi des effets anti-inflammatoires et antioxydants! Cela s’explique par la présence d’un groupe puissant d’antioxydants, les flavonoïdes, qui soutiennent la santé cardiovasculaire.

Il faut cependant privilégier le chocolat noir, contenant au minimum 70% de cacao, car les variantes au lait ou le chocolat blanc en contiennent peu, voire pas du tout. Un petit carré de 20 grammes, de préférence consommé entre les repas, suffit déjà pour bénéficier de ses effets positifs.

5. La grenade

Les graines et le jus de ce fruit sont une riche source de polyphénols, des composés aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires démontrées. De nombreuses études ont montré que la grenade peut améliorer la circulation sanguine et l’apport d’oxygène aux muscles.

Le jus de grenade contribue également à faire baisser la pression artérielle. Les effets bénéfiques s’observent aussi bien avec les graines juteuses qu’avec le jus ou même sous forme de complément alimentaire. Le fruit n’étant pas toujours disponible, le jus de grenade constitue alors une excellente alternative.

« Boire un verre de jus de grenade quelques fois par semaine est une très bonne habitude », recommande le Dr Eric De Maerteleire.

