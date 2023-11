Estimez le coût énergétique de vos appareils électroménagers

Le SPF Economie a développé un calculateur permettant d’estimer le coût réel d’utilisation de différents appareils électroménagers.

Ce projet s’inspire d’une idée toute simple : lorsque les citoyens achètent des produits énergivores, ils ne sont pas pleinement informés du coût réel de ces produits. Hormis le prix d’achat, ils ne savent pas toujours quels seront les coûts liés à la consommation d’énergie des produits, et d’électricité en particulier.

Les labels énergie donnent beaucoup d’informations mais il manque une donnée essentielle, le prix annuel d’électricité pour un usage moyen du produit. Cette information est pourtant essentielle pour permettre au public cible de bien comprendre les conséquences économiques liées à certains achats. Tout le monde ou presque connaît le prix d’un litre d’essence ou de diesel, parce qu’il est affiché aux quatre coins du pays. Il n’en va pas de même pour le prix de l’électricité. Ce dernier varie d’un mois à l’autre, d’un fournisseur à l’autre, et même d’un ménage à l’autre en fonction de divers paramètres tels que la possession de panneaux photovoltaïques.

Pourtant, la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (CREG) publie tous les mois un prix moyen d’électricité pour un ménage moyen consommant 3.500 kWh/an. Il est donc possible de donner une estimation du prix moyen d’usage énergétique de certains produits, et notamment des produits dont la vente doit s’accompagner d’un étiquetage d’efficacité énergétique:

réfrigérateurs

congélateurs

combi réfrigérateur/congélateurs

lave-linge

sèche-linge

lave-vaisselle

télévisions

écrans d’ordinateurs

C’est l’objectif du calculateur développé par le SPF Economie.

Qu’est-ce que le coût total d’un appareil?

Le coût total d’un appareil comprend le prix d’achat auquel s’ajoute le coût d’électricité sur la durée de vie moyenne estimée pour cette catégorie d’appareils. Selon Test-Achats (2021), cette durée de vie peut varier de 6 ans pour un PC à 12 ans pour un réfrigérateur ou un lave-linge.

Pourquoi utiliser le calculateur?

En comparant plusieurs produits grâce au calculateur, vous pourrez opter pour l’appareil le moins énergivore, ou le plus économique à l’usage et/ou le plus durable. Ne vous fiez pas seulement au prix affiché ! Les résultats du calculateur montrent qu’il est très souvent avantageux de choisir des produits à forte efficacité énergétique. Des produits parfois plus chers mais moins énergivores peuvent s’avérer rapidement rentables. Ils peuvent également présenter une qualité accrue et une espérance de vie plus longue.

Comment procéder? Suivez ces 3 étapes!

1re étape: répondez à quelques questions:

Pour quelle catégorie de produit souhaitez-vous une estimation ?

souhaitez-vous une estimation ? Choisissez un nom pour le produit ou les produits à estimer (vous pouvez en choisir maximum 2)

pour le produit ou les produits à estimer (vous pouvez en choisir maximum 2) Indiquez leur prix d’achat

Indiquez leur consommation

Les données à introduire dans le calculateur se trouvent :

sur l’étiquette de prix, exprimés en euros

sur le label d’efficacité énergétique, exprimée en kWh/an ou en kWh/100 cycles.

Le calculateur tient compte pour tous les produits d’une utilisation moyenne du produit par un ménage moyen. Vous pouvez comparer jusqu’à 2 produits d’une même catégorie.

2e étape: consultez les résultats de votre recherche

3e étape: faites part de votre expérience: