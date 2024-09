De plus en plus de Belges décident de donner leur corps à la science. Cela permet aux (futurs) médecins d’apprendre de nouvelles techniques et de les appliquer immédiatement sur un corps humain. Mais comment ça marche exactement? Quelle est la procédure? DELA, spécialiste des obsèques, résume la marche à suivre.

Toute personne âgée de plus de 18 ans peut choisir de faire don de son corps à la science après sa mort. Néanmoins, cela nécessite de nombreuses démarches administratives et informatives bien utiles au bon déroulement du processus.

Faire une promesse

Lorsqu’une personne veut faire don de son corps à la science, elle doit faire une promesse. Pour ce faire, elle doit contacter la faculté médicale de son choix, qui enverra un modèle de document (testament) dans lequel elle consignera cette décision. Elle remettra ensuite ce document à la faculté, qui l’enregistrera dans son laboratoire. L’université fournira alors une carte à ajouter dans son portefeuille, de préférence avec la carte d’identité ainsi qu’une copie du testament.

Au décès, le corps du défunt sera recueilli par l’entrepreneur en pompes funèbres, qui l’amènera à l’université de son choix. Après un séjour de durée indéterminée (généralement entre 1 et 2 ans), l’université libère le corps conformément aux dispositions légales en tenant compte des dernières volontés du défunt.

Les conditions et les documents peuvent varier en fonction de l’université. Vous voulez savoir quelles sont les universités belges qui acceptent les corps? Découvrez la liste ici.

Le corps peut être refusé

Les universités peuvent également refuser un corps sous certaines conditions:

En cas de notification et de remise tardive du corps.

Si une autopsie approfondie a eu lieu.

Du fait que le corps est trop endommagé par un accident grave ou une intervention chirurgicale. La méthode de conservation ne peut alors pas être appliquée.

En cas de précédente greffe d’organe.

En cas de décès à l’étranger.

Faire don de son corps coûte de l’argent

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, donner son corps à la science a un coût. Au moment du décès, le corps est pris en charge par l’entrepreneur de pompes funèbres qui le transporte et l’amène vers l’université de votre choix. Ces frais sont à la charge des proches. Notez également que l’université ne paie jamais le corps aux proches.

Source: DELA