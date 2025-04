Avoir du liquide à la maison, une sage précaution en cas de crash du système bancaire? Combien garder ? Et quels risques prendre face aux cambrioleurs?

Des Pays-Bas en passant par la Scandinavie, plusieurs institutions financières ou publiques ont conseillé à leurs citoyens de conserver de l’argent liquide chez eux. En cause? La menace grandissante de cyberattaques russes, potentiellement capables de paralyser les systèmes informatiques financiers. Une cyberattaque d’envergure pourrait rendre impossible l’utilisation des cartes bancaires et autres moyens de paiement électronique.

Et chez nous?

Le Centre national de crise estime qu’il faut avoir assez de liquidités pour subvenir aux besoins durant un ou deux jours en cas de défaillance des paiements électroniques, le temps que la situation se rétablisse. L’économiste Bruno Colmant avance que nos banques sont très sécurisées. Le problème ne serait que temporaire et l’économie ne pourrait pas s’effondrer. Il recommande donc d’avoir 300/400 € à la maison en petites coupures, de quoi se faire des courses durant quelques jours, pour le supermarché ou la pharmacie.

Combien de liquide à la maison?

Que les légalistes se rassurent, il n’y a aucune loi qui limite le cash à la maison. Mais si vous avez des liasses sous votre matelas, derrière un tableau, dans un coffre ou même une boîte en fer avec les provisions, cela ne signifie pas pour autant que vous pourrez les utiliser sans restrictions le moment venu. Chez nous, les paiements en liquide ne peuvent pas dépasser 3.000€. Et lors d’un voyage à l’étranger, toute somme en liquide supérieure à 10.000€ doit être déclarée. Il faudra cependant justifier l’origine des fonds, preuves à l’appui, le jour où il faudra (re)déposer cet argent à la banque. L’État veut s’assurer qu’ils ne sont pas d’origine suspecte ou ayant échappé à l’imposition.

Avoir du cash chez soi, c’est aussi prendre le risque de se le faire voler.

En cas de cambriolage?

Par ailleurs, garder de l’argent liquide à la maison n’est pas sans risques. Il peut y avoir un incendie, une inondation… Avoir (trop) de cash chez soi, c’est aussi risquer de se le faire voler. Assuralia, l’association professionnelle des assureurs, souligne cependant que le vol de liquidités est couvert par une garantie complémentaire dans le cadre d’une assurance incendie. Toutefois, si le montant dérobé dépasse ce qu’il est raisonnable de conserver à domicile, il faudra prouver l’origine des fonds.

Néanmoins, en cas de confrontation directe avec des cambrioleurs, ces derniers pourraient être moins enclins à recourir à la violence s’ils ont un peu de cash à emporter. Les experts en sécurité conseilleront toujours de ne pas résister et de donner ce que les agresseurs souhaitent. Il faudra évidemment alerter les autorités le plus vite possible ensuite.