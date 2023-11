Indexation: voici à combien s’élèvera la prochaine hausse des salaires

L’augmentation des salaires des travailleurs de la commission paritaire 200, soit un demi-million d’employés, s’élèvera à 1,49% l’année prochaine, selon les prévisions du prestataire de services RH SD Worx. Le chiffre exact ne sera connu qu’à la fin de cette année.

La hausse des salaires résulte de l’indexation automatique liée à l’augmentation du coût de la vie. « Selon les prévisions, l’augmentation des salaires des travailleurs de la CP 200 sera de 1,49%« , explique Jean-Luc Vannieuwenhuyse, expert juridique chez SD Worx. « On observe donc un retour à la normale par rapport à l’indexation importante de l’année passée. »

En janvier, les salaires des employés ont augmenté de 11,08% en raison d’une inflation record.

L’inflation est retombée à 0,36% en octobre, son niveau le plus bas depuis janvier 2021, mais l’indice pivot a été dépassé ce mois-ci pour la première fois depuis novembre 2022.

« Cela signifie que les allocations sociales et les salaires des travailleurs d’un certain nombre d’entreprises du secteur social, comme les hôpitaux, les gardes d’enfants, les centres de rééducation, les soins à domicile et les entreprises de travail adapté, augmenteront de 2% en novembre », ajoute l’expert. « Les flexi-jobbers seront également impactés par le dépassement de l’indice pivot et donc indexés en novembre. »