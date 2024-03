Inflation alimentaire: de combien vos courses sont-elles devenues plus chères?

L’inflation des prix en supermarché atteint actuellement 4,27%, ressort-il des observations de Testachats. Cela correspond à peu près au même niveau qu’il y a deux ans, en mars 2022, lorsqu’elle dépassait pour la première fois 4%.

La baisse de l’inflation dans les supermarchés se poursuit avec un taux de 4,27 % en février 2024. Cependant, nous payons toujours plus cher pour nos courses qu’il y a deux ans.

Une bonne nouvelle

Au rayon des bonnes nouvelles, le prix des produits laitiers, à l’exception du fromage, a enfin diminué cette année. Par exemple, le lait demi-écrémé coûte désormais 5% moins cher que l’année dernière, et le prix du yaourt (grec et aux fruits) a baissé de 2%. Les fromages sont tout de même devenus plus chers, en moyenne de 3,8%. « Ces produits étaient très chers l’année dernière, ce qui explique des baisses de prix assez relatives », selon Testachats.

Les légumes toujours coûteux

En revanche, les prix des légumes ont fortement augmenté. Ils font partie des catégories de produits les plus touchées par l’inflation ce mois-ci:

Vous payez en moyenne 20% de plus pour les pommes de terre qu’il y a un an.

pour les qu’il y a un an. Pour les autres légumes , vous payez en moyenne 10% de plus qu’il y a un an et 39% de plus qu’il y a deux ans.

, vous payez en moyenne qu’il y a un an et 39% de plus qu’il y a deux ans. Les oignons et les carottes restent respectivement 36% et 31% plus chers que l’année dernière.

À l’inverse, certains aliments sont devenus moins chers:

le concombre et les tomates ont en moyenne baissé de 18% et 8% par rapport à l’année dernière.

25% plus cher qu’en 2022

Cependant, la baisse des prix à laquelle nous assistons actuellement s’efface complètement si l’on prend en compte l’inflation de ces deux dernières années, nuance l’organisation. Les produits de supermarchés sont en moyenne 25% plus chers qu’en janvier 2022, lorsque l’inflation dépassait pour la première fois les 2%.

Ainsi, les articles en papier sont 45% plus chers. La nourriture pour animaux (+39%) ainsi que les pommes de terre et les légumes (+39%) ont fortement augmenté depuis janvier 2022. L‘huile de friture dans notre panier de supermarché est toujours plus chère qu’en mars 2022, avec une augmentation moyenne de 38%. Voici quelques exemples de produits:



feb.2022 feb. 2023 feb. 2024 café moulu (250 g) € 2,73 € 3,08 € 3,08 chocolat fondant (100 g) € 0,98 € 1,10 € 1,17 frites surgelées (1 kg) € 1,16 € 1,75 € 1,68 papier toilette (12 r) € 4,21 € 5,81 € 5,83 pommes de terre (1 kg) € 1,43 € 1,63 € 1,97 lait demi-écrémé (1 l) € 0,94 € 1,15 € 1,15

« Il y a peu de chances que nous retrouvions un jour les prix de janvier 2022 », déclare Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Testachats. « Certains coûts ont augmenté de façon permanente, comme les coûts salariaux. Cependant, la baisse des prix de l’énergie et des matières premières au cours de l’année écoulée doit également profiter aux consommateurs et aux agriculteurs, et pas uniquement aux grands producteurs. C’est pourtant le cas actuellement (...) Il est urgent de réexaminer l’ensemble de la chaîne alimentaire, et Testachats veillera à ce que les coûts soient répartis équitablement entre tous les acteurs du secteur », ponctue-t-il.