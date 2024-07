Investir pour ses petits-enfants

À retenir

Les banques et compagnies d’assurance proposent diverses formules vous permettant d’épargner pour vos enfants ou petits-enfants. Le compte d’épargne au nom de l’enfant demeure la solution la plus simple, mais le rendement est limité et vous perdez le contrôle des montants versés. Si vous cherchez des garanties et une grande flexibilité, la branche 21 est tout indiquée. Enfin, si vous souhaitez un rendement plus élevé, la branche 23 et les plans d’investissement sont à conseiller. Mais soyez attentifs aux frais.