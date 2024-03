C’est dans le Brabant wallon que les salaires bruts mensuels ont le plus augmenté l’année dernière.

Depuis fin janvier, le montant brut médian chez les travailleurs wallons a été arrondi à 3.100 euros par mois pour un emploi à temps plein dans le secteur privé, indique mardi le service de prestations en ressources humaines SD Worx. Ce montant est cependant plus élevé pour ceux qui officient à Bruxelles (3.700 d’euros) ou dans le Brabant wallon (3.620 euros).

Par « salaire mensuel brut », on entend le montant mensuel figurant sur la fiche de paie, sans les primes de fin d’année et les pécules de vacances. Ce montant ne tient également pas compte des avantages extra-légaux, ni des coûts de l’employeur.

« Cette année encore, l’augmentation réelle des salaires bruts est de 2,1% en Wallonie et de 2,8% à Bruxelles. Par rapport à il y a cinq ans, l’augmentation totale est d’environ 20 % et plus en Wallonie et à Bruxelles », analyse Virginie Verschooris, consultante en rémunération chez SD Worx. « Outre la région, le secteur et la taille de l’entreprise jouent également un rôle. Les employeurs désireux d’aligner leurs salaires sur ceux du marché, par exemple pour attirer ou retenir les talents, demandent souvent des études de référence ou commencent à travailler eux-mêmes avec des données. »

Combien gagne-t-on dans votre province?

En termes de salaire médian, la province du Brabant wallon dépasse désormais le Brabant flamand, talonnant Bruxelles qui reste championne en termes de salaire brut. Dans le Brabant flamand, le taux d’augmentation est inférieur à 2 % cette année. C’est dans le Brabant wallon que l’augmentation est la plus prononcée avec 3,17 %. La hausse y est encore plus prononcée pour les ouvriers (+ 4,4 %) que pour les employés (2,3 %).

SD Worx a réalisé ce sondage à l’aide des données salariales de plus de 400.000 Belges travaillant à temps plein.