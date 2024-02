Les CV anonymes pour lutter contre la discrimination à l’embauche

Le recrutement sur la base de CV anonymes contribue à éliminer les préjugés inconscients et à rendre le marché du travail plus équitable, constate lundi la société de placement Accent. Un an après avoir mis en place le principe d’ »open-minded hiring », 70% des entreprises participantes jugent positif ce mode de recrutement.

Dans le cadre de ce processus, les employés d’Accent recrutent des profils en suivant les critères fournis par les entreprises et présentent ensuite les candidats aux employeurs avec des CV anonymes.

Selon une enquête menée auprès de 365 entreprises pour évaluer les expériences, les sociétés considèrent avoir recruté 40% de candidats en plus parmi ceux qu’elles n’auraient pas sélectionnés auparavant, notamment en raison de leur nationalité ou de leur parcours plus atypique.

Toutefois, 22% des entreprises interrogées préfèrent ne pas s’écarter du CV classique.

Marché du travail précaire

Les résultats du projet sont meilleurs qu’attendus, se félicite Anouk Lagae, CEO d’Accent. « Même un recruteur qui prétend ne pas avoir de préjugés a quelque part des préjugés », explique-t-elle. « Et nous voulons les éliminer autant que possible grâce au open-minded hiring. Si nous parvenons à convaincre ne serait-ce qu’un seul décideur de regarder au-delà du CV, nous aurons déjà atteint notre objectif. »

La société de placement de talents considère que la situation du marché du travail est trop précaire pour rejeter des candidats prématurément sur base de caractéristiques qui n’affectent pas nécessairement la qualité de l’exécution du travail.

Accent indique que le procédé continuera à faire partie intégrante de ses activités à l’avenir.