Les titres services coûteront progressivement de plus en plus cher

Vous utilisez les titres services? Attention: dès janvier 2025, la tarification de ce service va connaître un gros changement en Wallonie. Le prix sera désormais indexé deux fois par an.

Bas salaire, travail pénible... Le secteur des titres services n’a pas la cote. Peu attractifs, les postes vacants n’attirent plus les foules et les candidats se raréfient. Raison pour laquelle le gouvernement wallon a décidé de changer les règles de tarification. Désormais, l’indexation des titres services en Wallonie permettra d’ajuster, au maximum deux fois par an (en janvier et en juillet), le prix des titres services pour les utilisateurs.

« Cette indexation tiendra compte de l’évolution des prix et permettra aux entreprises de bénéficier d’un financement plus juste », précise le Forem. « Cela signifie, qu’en tant qu’utilisateur, vous verrez potentiellement une augmentation du prix que vous payez deux fois par an, en fonction de l’inflation ».

Quels seront les nouveaux tarifs des titres services?

En pratique, cela signifie que le prix d’un titre service sera indexé de 20 centimes à partir du 1er janvier 2025. Concrètement, les nouvelles valeurs faciales des titres services acquis par année civile, pour le quota individuel, s’élèveront à:

10,20 EUR pour les 175 premiers titres services acquis par année civile;

11,20 EUR pour les 176e à 400e titres services acquis par année civile;

12,20 EUR pour les 401e à 500e titres services par année civile.

Pour le quota ménage, ces montants s’appliqueront pour les 350 premiers titres services acquis par année civile (10,20€). Puis du 351e au 800e titre service (11,20€). Et enfin du 801e au 1000e titre service (12,20€).

Quant aux quotas spécifiques, il faudra compter 10,20€ pour les 2000 titres services acquis par année civile. La déduction fiscale reste néanmoins inchangée. Elle sera toujours de 10% sur les 150 premiers titres services achetés par personne, par année fiscale.