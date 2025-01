Les virements instantanés désormais sans frais supplémentaires dans toutes les banques​​

Désormais, les banques belges proposent les virements instantanés sans frais supplémentaires, marquant ainsi une étape importante dans l’évolution des paiements.

Les virements instantanés deviennent de ce fait encore plus accessibles, ce qui offre de nombreux avantages aux consommateurs et souligne dans le même temps la force d’innovation du secteur bancaire belge et européen.

Qu’est-ce qu’un virement instantané ?

Les virements instantanés permettent aux clients de transférer de l’argent vers un autre compte à tout moment de la journée, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Principal avantage : l’argent se retrouve en principe en quelques secondes sur le compte du bénéficiaire, qu’il soit ou non client de la même banque que le payeur. Ce système est donc particulièrement pratique dans toutes sortes de situations, qu’il s’agisse de payer dans l’urgence une facture ou d’effectuer des paiements entre amis ou membres de la famille. Les virements instantanés offrent souplesse, commodité et rapidité au consommateur.

Innovations

Le secteur bancaire continue d’élargir sa gamme de services. Grâce à l’introduction du Règlement européen sur les paiements instantanés, les virements instantanés sont désormais disponibles pour tous les consommateurs, entreprises et institutions au sein de l’Union européenne. Actuellement, toutes les banques doivent être en mesure de recevoir des virements instantanés et, à partir d’octobre, elles devront également toutes offrir à leurs clients la possibilité d’initier ces virements instantanés via l’ensemble des canaux qui permettent à un client d’effectuer un virement standard.

Dans la plupart des banques en Belgique, cela est déjà possible aujourd’hui. Le fait que ces paiements soient désormais effectués par toutes les banques sans frais supplémentaires rend ceux-ci encore plus attrayants et accessibles. Tous les clients peuvent désormais bénéficier de virements instantanés sans avoir à s’inquiéter de frais supplémentaires. Cette évolution souligne l’importance de solutions de paiement efficaces et centrées sur le client, qui répondent aux exigences numériques actuelles.

Succès croissant

Il y a quelques années, la Belgique a été l’un des premiers pays européens, dans le sillage de quelques pays précurseurs de la zone euro, à introduire les virements instantanés. Les banques belges ont investi massivement pour en faire un succès, anticipant en cela l’importance croissante des paiements numériques. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : au total, 197,8 millions de virements instantanés ont été effectués en 2024. Cela représente une augmentation de 15 % par rapport à 2023. Le nombre moyen de virements instantanés par jour en 2024 était de 540.442, ce qui représente également une augmentation de 15 % par rapport à 2023.

Le 2 décembre, un record journalier a été enregistré avec 921.720 virements instantanés. Ces chiffres reflètent la popularité et le succès croissants des virements instantanés en Belgique. Entre-temps, environ 22 % de tous les virements sont effectués instantanément.