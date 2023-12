Prendre sa retraite anticipée en cas de burn out?

Je suis en congé de maladie depuis dix mois pour cause de burn-out. Je me sens mieux mais pas suffisamment pour reprendre le travail à temps plein. La reprise du travail à temps partiel présente-t-elle des inconvénients? En fait, je pourrais presque prendre une pension anticipée mais est-ce possible en cas de maladie ou d’invalidité? Il y a quelques années, mon mari qui était prépensionné n’a pas pu prendre de retraite anticipée.

Lorsque vous êtes malade pendant une longue période (plus d’un mois pour les employés), vous percevez une indemnité de la mutuelle. Si vous reprenez le travail à temps partiel, vous recevrez des indemnités de maladie pour les heures non prestées et un salaire pour les heures prestées. Dans ce cas de figure, l’assurance pension est donc complète. Mais – comme toujours dans ce cas de figure – la reprise du travail s’accompagne souvent d’une baisse de la rémunération (moins de pécule de vacances, moins de prime de fin d’année, salaire journalier moyen inférieur...), une mesure de protection est activée. Par conséquent, le montant de la pension sera au moins aussi élevé que celui calculé avant la maladie sachant que pour cela, il faudra que le médecin du travail ait donné son accord pour une reprise partielle du travail.

En ce qui concerne la pension anticipée, il n’y a pas de problème: vous pouvez la prendre, peu importe que vous ayez arrêté totalement de travailler pour cause de maladie ou que vous bénéficiez d’un congé de maladie avec travail à temps partiel. Attention, vous devrez respecter votre délai de préavis, dont la durée dépend de votre ancienneté chez l’employeur. Donc pas question d’un préavis réduit à 6 mois comme peuvent le demander les personnes qui prennent leur pension à l’âge légal. Toutefois, vous pouvez exceptionnellement convenir avec votre employeur d’une dispense de préavis pour les deux parties (employeur et employé). La mutuelle cessera de verser l’indemnité de maladie dès que votre pension anticipée vous sera payée.

Le taux d’imposition applicable à votre pension complémentaire est plus élevé en cas de pension anticipée.

Quel impact?

Jusqu’en 2019, les prépensionnés ne pouvaient effectivement pas prendre de pension anticipée mais devaient attendre d’atteindre l’âge légal de la retraite. Depuis, les personnes qui bénéficient d’un régime RCC (régime de chômage avec complément d’entreprise) ont la possibilité de quitter ce régime particulier avant l’âge légal de la retraite si les conditions d’âge et de carrière pour bénéficier d’une pension anticipée sont remplies.

À partir du moment où vous prenez votre pension anticipée, l’obligation de s’inscrire comme demandeur d’emploi et d’accepter un travail convenable prend fin. Dans la rubrique « Planifier ma pension » sur le site mypension.be, vous pouvez facilement jouer vous-même avec votre date de départ à la retraite et voir immédiatement l’impact sur le montant de votre pension si vous interrompez votre RCC avant l’âge légal de la retraite. Ainsi, vous déterminez vous-même de ce qui est le plus avantageux dans votre situation. Attention, n’oubliez pas que le taux d’imposition applicable à votre pension complémentaire est plus élevé si vous prenez une pension anticipée.