Près de 100 euros de plus par mois: les loyers bondissent à Bruxelles

Le prix moyen des loyers a augmenté en 2023 tant en Wallonie qu’en Flandre, et atteint un niveau record à Bruxelles. C’est ce qui ressort du baromètre annuel de Federia, la Fédération des agents immobiliers francophones de Belgique.

La hausse des loyers à Bruxelles a atteint 8,6% en 2023, après une augmentation déjà significative de 3,9% l’année précédente. Cela représente en un an près de 100 euros de plus par mois, précise Federia. Le loyer moyen des studios a pour la première fois heurté la barre des 800 euros dans la capitale. Il fallait débourser plus de 1.200 euros mensuels en moyenne pour un appartement et plus de 1.860 euros pour une maison mitoyenne.

La commune de Woluwe-Saint-Pierre reste la plus chère de la Région bruxelloise concernant le loyer moyen d’un appartement, pointé à 1.413 euros en 2023. Ce prix mensuel descend à un peu plus de 900 euros dans la localité bruxelloise de Laeken ou la commune de Jette.

Cette explosion des prix est principalement due à la hausse des taux d’intérêt et un marché immobilier particulièrement tendu. « Bon nombre de ménages ont dû mettre de côté leur projet d’acquisition pour se (re)tourner vers la location, augmentant ainsi la demande », commente Charlotte De Thaye, directrice générale de Federia. Elle pointe par ailleurs « des mesures politiques contraignantes et contre-productives » de la part du gouvernement bruxellois, appelé à « augmenter l’offre de logements abordables ».

Et en Wallonie?

La hausse enregistrée en Wallonie (+4,3%) se veut moins importante qu’en 2022 (+4,6%). Cela s’explique par un fort déséquilibre entre l’offre et la demande, la hausse des taux d’intérêt et des mesures politiques et fiscales qui « pèsent sur le climat d’investissement en Wallonie », selon Charlotte De Thaye.

Le loyer moyen pour tout type de logement a grimpé à 1.084 euros en province du Brabant wallon, la plus chère du sud du pays, alors qu’il fallait débourser entre 741 et 776 euros en moyenne par mois dans les autres provinces wallonnes.

Federia précise que la province de Luxembourg propose toujours des maisons individuelles avec un loyer moyen de 1.000 euros, alors que celui-ci atteint presque 1.500 euros dans le Brabant wallon. Dans le Hainaut, le prix moyen de location d’un appartement est resté sous la barre de 700 euros et celui d’une maison mitoyenne n’a pas dépassé les 800 euros, un cas unique en Belgique.