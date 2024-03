Comment libérer de la mémoire sur une tablette Android

Si votre tablette Android indique qu’elle manque d’espace mémoire, il est peut-être temps de mettre de l’ordre dans vos applications et vos photos.

Si vous avez l’habitude d’installer de nombreuses applications et de télécharger régulièrement de la musique sur votre tablette, sa mémoire risque d’arriver rapidement à saturation. C’est donc le moment de décider ce que vous souhaitez conserver afin de dégager de l’espace en supprimant tout ce qui vous semble superflu.

Espace disponible utilisé

Vous devez d’abord vérifier de quel espace disponible vous disposez et où se trouve ce qui consomme beaucoup de mémoire.

Sélectionnez Paramètres

Appuyez ensuite sur Stockage

L’intitulé Mémoire de l’appareil vous indique l’espace de stockage disponible sur la tablette, c’est-à-dire la capacité totale amputée de l’espace alloué à Android pour les applications, les photos ou encore les vidéos.

Vider la mémoire cache

La mémoire cache est l’espace où sont stockés des dossiers temporaires. Elle se remplit très rapidement et il est plutôt utile de la vider régulièrement.

Sélectionnez Paramètres

Appuyez ensuite sur Stockage et Mémoire de l’appareil

et Mémoire de l’appareil Sélectionnez Données en cache (si vous ne le trouvez pas, essayez de le chercher dans Mémoire de l’appareil )

(si vous ne le trouvez pas, essayez de le chercher dans ) Une fenêtre apparait vous demandant si vous voulez vider tous les caches, y compris celles des applications. Confirmez avec OK si vous êtes toujours d’accord

Libérer de l’espace occupé par les applications

Beaucoup d’applications stockent des données pour une utilisation plus fluide. Ces données occupent évidemment de l’espace mémoire. Vous avez peut-être déjà essayé certaines applications sans jamais y retourner par la suite. Mais même non utilisées, elles prennent de l’espace. Voici venu le temps du grand nettoyage! Attention: en effaçant ces données, vous risquez de perdre des login/identifiants et des mots de passe enregistrés.

Sélectionnez Paramètres

Choisissez Applications

Cliquez sur Chrome qui est une application occupant beaucoup d’espace ; dans les paramètres de cette application, effacez déjà les données mises en cache ( Vider le cache )

qui est une application occupant beaucoup d’espace ; dans les paramètres de cette application, effacez déjà les données mises en cache ( ) Toujours dans les paramètres de cette application, vous pouvez également cliquer sur le bouton Effacer les données dans la rubrique Stockage . Vous n’effacerez pas l’application, mais les données qu’elle a stockées

dans la rubrique . Vous n’effacerez pas l’application, mais les données qu’elle a stockées Répétez la manipulation avec d’autres applications

Effacer des applications

Vous avez peut-être installé des applications dont vous ignorez encore l’existence ou que vous n’appréciez plus vraiment: l’application d’un journal que vous ne lisez plus, d’une banque auprès de laquelle vous n’êtes plus client... Cela vaut vraiment la peine de procéder à un petit nettoyage de temps en temps pour garder une vue d’ensemble de toutes vos applications.

Sélectionnez Paramètres

Choisissez Applications : les icônes de toutes les applications s’affichent les unes en dessous des autres

: les icônes de toutes les applications s’affichent les unes en dessous des autres Sélectionnez l’application que vous souhaitez effacer.

Choisissez le bouton Désinstaller et lorsque la fenêtre ‘Voulez-vous désinstaller cette application’ apparaît, cliquez sur OK.

Voici une autre façon de procéder:

Allez dans l’application Play Store

En haut à gauche, appuyez sur les trois petites barres horizontales

Dans le menu, sélectionnez Mes applications

La liste comprenant vos applications s’ouvre. Sélectionnez celle que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Désinstaller – OK.

Effacer des photos

Vos vidéos et photos personnelles prennent énormément de mémoire dans votre tablette. Commencez par supprimer vos doubles d’image ainsi que celles qui sont ratées.

Sélectionnez Galerie et cliquez sur la photo que vous souhaitez supprimer

et cliquez sur la photo que vous souhaitez supprimer L’icône d’une poubelle apparaît. Cliquez dessus. La photo sera conservée 60 jours dans la poubelle.

Vous souhaitez vider la corbeille afin de libérer de la mémoire?