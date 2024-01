Réserver ses vacances en janvier, le bon plan?

Avec le ciel gris de l’hiver, l’envie d’évasion nous titille. Mais faut-il attendre encore un peu ou réserver illico pour bénéficier des meilleurs prix?

Près d’un quart des Belges réservent leurs vacances en janvier. Un chiffre en constante augmentation à cause de la perte de vitesse du mode de réservation «last-minute». Il apparaîtrait donc que c’est en janvier-février que les voyagistes proposent leurs plus belles réductions pour des départs en été. Vrai ou faux?

Dès 10%

C’est vrai. Selon Julie Frère, porte-parole de Test Achats, il est avantageux de s’y prendre tôt. Et le mois de janvier paraît être la meilleure période pour réserver ses vacances d’été. Les voyagistes proposent alors des tarifs réduits pour les réservations anticipées. Les économies potentielles sont comprises entre 10% à 40% par rapport aux prix de la haute saison.

S’assurer un volume de ventes

Réserver longtemps à l’avance permet de profiter des opérations promotionnelles que la quasi-totalité des compagnies aériennes, voyagistes et hôteliers mettent en place. C’est une manière pour l’industrie touristique de s’assurer un volume de ventes, de remplir les établissements hôteliers dès que possible et de rentrer dans ses frais avant d’engranger des bénéfices. Des opérateurs comme TUI, par exemple, mettent en vente en début d’année des sièges d’avion avec des réductions pouvant atteindre plus de 400 € par personne pour les long-courriers.

Le train

La logique est la même pour les billets de train des lignes à grande vitesse. Une étude française a chiffré que, réserver son billet deux mois avant la date de départ, permet d’économiser 20% sur le prix du billet. Tandis que le réserver un mois à l’avance permettrait d’économiser 13%.

La tendance est au early booking plutôt qu’au last minute.

Hôtel, location et annulation

Pour les réservations de logements, que ce soit un gîte, une villa ou une chambre d’hôtel, le début de l’année représente également une opportunité. L’éventail de choix est encore vaste et cela permet de sécuriser un tarif. Par ailleurs, si l’idée de planifier des vacances plusieurs mois à l’avance vous effraie, optez pour des offres permettant l’annulation sans frais. Elles sont légion. Ainsi, vous aurez la liberté de changer d’avis sans encourir de pénalités.

Mais alors, que devient le last minute?

Désormais, la tendance est plutôt au early booking (réserver tôt) plutôt qu’au last minute. Réserver ses vacances à la dernière minute n’est plus spécialement avantageux financièrement. Il n’y a pas d’indication que les prix diminueront d’ici l’été, plutôt le contraire. Cependant, la réservation de dernière minute peut être favorable à ceux qui sont disposés à être flexibles en termes d’établissement hôtelier et de destination. Parfois, les agences de voyages baissent leurs prix pour les séjours invendus à l’approche de la date de départ. Cette approche est évidemment moins appropriée si vous visez une destination particulière.

