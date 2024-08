Un calculateur pour acheter malin son électroménager

Parfois, il vaut mieux investir dès le départ dans un appareil électroménager plus cher (mais moins énergivore) afin de réaliser des économies sur le long terme. Un outil permet de calculer les gains.

« Je ne suis pas assez riche que pour acheter bon marché », dit l’adage. Acquérir des produits moins onéreux peut en réalité coûter plus cher sur le long terme. Il vaut mieux, dans certains cas, dépenser davantage dès le départ pour un congélateur ou un lave-vaisselle moins énergivore, car cela permet de réaliser des économies sur la totalité du processus. Un lave-linge par exemple a une durée de vie d’une douzaine d’années. On dit souvent que ce seul appareil représente en moyenne 4% de la facture énergétique d’une famille moyenne composée de 4 personnes. Ajoutez à cela un séchoir électrique ou encore un lave-vaisselle, et vous comprendrez vite la pertinence de la démarche.

Quid des labels énergie?

Bien entendu, les étiquettes énergie (de A vert à G rouge) qui sont apposées sur les appareils neufs permettent de se faire une idée rapide de la consommation des produits en un simple coup d’œil. Ils ne tiennent cependant pas compte d’une donnée essentielle pour se faire une idée plus pointue : le prix annuel en électricité pour un usage moyen du produit.

C’est pourquoi le SPF Économie… a mis au point un calculateur (référence en fin d’article) permettant d’estimer le coût en électricité des réfrigérateurs, des congélateurs, des lave-linge, des sèche-linge, des lave-vaisselle, des téléviseurs et des écrans d’ordinateur. Précisons que pour ce calcul, les prix de l’électricité sont évidemment pris en compte à un instant T comme il est impossible de prédire leurs coûts dans le futur, mais cela permet néanmoins de s’appuyer sur une base de comparaison fiable qui reprend à la fois le prix d’achat + le coût d’électricité à un prix donné durant toute la durée de vie.

Il faut encoder quelques caractéristiques de l’appareil que vous désirez acheter comme le prix d’achat, le label d’efficacité énergétique, exprimée en kWh/an ou en kWh/100 cycles, des informations qui se trouvent très facilement sur tous les sites de vente d’électroménagers. Le calculateur tient compte, pour tous les appareils, d’une utilisation « moyenne par un ménage moyen ». Vous pouvez comparer jusqu’à 2 produits d’une même catégorie.

Conclusion?

Grâce à ce calculateur, vous pourrez faire votre choix en connaissance de cause et opter pour l’appareil le moins énergivore ou le plus économique à l’usage et/ou le plus durable. Un conseil ressort de toute cette démarche : ne vous fiez pas seulement au prix affiché, mais à toute la vie d’un produit. Vous pourrez de la sorte faire votre choix en connaissance de cause et opter pour l’appareil le moins énergivore, ou le plus économique à l’usage et/ou le plus durable.

Ce calculateur est disponible via : tco-calculator.economie.fgov.be.