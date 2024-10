Un précompte professionnel sera prélevé sur les indemnités d’invalidité

Un précompte professionnel sera retenu sur les indemnités des personnes en invalidité, dès le 1er janvier 2025, ceci pour leur éviter de devoir payer un montant élevé au moment du calcul annuel des impôts, annonce mardi l’Inami dans un communiqué. Il s’agit plus précisément des personnes reconnues en incapacité de travail depuis plus d’un an.

Un précompte professionnel de 11,11 % sera retenu sur les indemnités versées pendant une période d’invalidité. Cette retenue sera effectuée par la mutualité du travailleur, salarié ou indépendant.

« Le précompte professionnel est un paiement anticipé d’impôts. Cette nouvelle mesure fiscale vise à éviter que les personnes en invalidité ne se retrouvent face à un montant élevé à payer après la liquidation annuelle de l’impôt parce que leur mutualité ne retenait pas de précompte professionnel », explique l’Inami.

Un certain montant

Pour éviter que les personnes en incapacité de travail ne perçoivent des indemnités trop faibles, cette retenue ne pourra pas diminuer l’indemnité d’invalidité sous un certain montant journalier minimal. Ce montant minimal diffère selon la situation familiale: de 66,97 euros pour une personne avec charge de famille à 49,56 euros pour une personne sans charge de famille.

Par ailleurs, un précompte professionnel de 11,11 % est toujours retenu sur la prime annuelle de rattrapage.