Un projet de rénovation groupée, une première en Belgique

La Ville de Namur a dévoilé lundi son projet « Ruenovation » qui vise une massification de la rénovation énergétique par rue et par quartier, avec de nombreux avantages pour leurs habitants.

Le projet est mené en collaboration avec le Service Air Climat Energie, la Ceinture énergétique namuroise et la plateforme de rénovation énergétique EN’Hestia. Il a été sélectionné dans le cadre de l’appel à projets Renobatex.ID faisant partie du plan de relance de la Région wallonne. Il s’agit d’une première en Wallonie.

Les ménages sélectionnés pourront réaliser ensemble des travaux de rénovation portant sur l’isolation, un changement de chauffage ou encore de châssis. Cela, sachant que les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d’énergie thermique des bâtiments résidentiels représentent actuellement quelque 30% des émissions totales du territoire namurois.

En pratique, plusieurs ménages ont l’opportunité de s’unir pour réaliser simultanément leurs travaux, avec des économies d’échelles à la clé. Cela pourrait notamment passer par une commande groupée de matériaux ou encore en simplifiant le travail des prestataires.

La condition principale est qu’au moins trois unités de logement soient concernées. En sus, la Ville de Namur et ses partenaires s’engagent à intervenir dans différents frais. Cela concerne notamment les audits énergétiques (1.150 euros HTVA par ménage), l’accompagnement technique et administratif (1.250 euros HTVA) et les frais annexes comme ceux d’architecte (900 euros HTVA).

Les personnes qui souhaitent participer au projet peuvent trouver toutes les informations sur www.ruenovation.be. Une séance d’information est également prévue le 3 octobre. Les candidats seront sélectionnés selon divers critères comme le potentiel énergétique des travaux et leur ampleur.