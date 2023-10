Une demande de pension rapide et facile

Entre le moment où on souhaite prendre sa pension et le premier versement, il s’écoule un certain temps. Nous vous expliquons la marche à suivre pour préparer et introduire votre demande de pension à l’aide de mypension.be

Via mypension.be, l’application en ligne du Service des Pensions, de l’Inasti et de Sigedis, toute personne travaillant ou ayant travaillé un certain temps en Belgique peut vérifier le montant de sa pension et l’impact de certains choix de carrière.

« Il est important d’encourager les futurs retraités à se préparer à temps, affirme Giselda Curvers du Service fédéral des pensions. À un moment donné, cela passe par une demande de pension. Vous pouvez introduire cette demande au plus tôt un an avant la date prévue de votre retraite anticipée et au plus tard un mois avant cette date. Plus vous introduisez votre demande tard, plus vous risquez que votre dossier ne soit pas finalisé à temps. Cela concerne les demandes de retraite anticipée car si vous vivez et travaillez en Belgique jusqu’à l’âge légal de la pension (65 ans aujourd’hui, 66 ans dès 2025 et 67 ans dès 2030), vous ne devez pas introduire de demande, le Service des Pensions s’en occupe pour vous. »

Les préparatifs

1. Vérifiez vos données de carrière

« Dès qu’on introduit sa demande, c’est comme si on actait mentalement son départ à la retraite, analyse Giselda Curvers. Mypension.be vous aide à préparer ce moment. La première étape consiste à consulter la rubrique « Ma carrière pension ». Ce que vous avez intérêt à faire à partir de 55 ans. Le mieux serait même de consulter mypension.be régulièrement tout au long de votre carrière. Vérifiez s’il y a des périodes sans occupation. Sont-elles correctes? Vous n’avez pas travaillé pendant cette période? Est-ce parce que vous vous occupiez d’enfants de moins de 6 ans? Dans ce cas, certaines années pourraient être prises en compte pour votre retraite anticipée (et non pour le calcul de votre pension) si vous respectez les conditions prévues. Ou peut-être que les données concernant les périodes où vous avez travaillé à l’étranger sont manquantes? Dans ce cas, signalez-le dès que possible via « Signaler mes données manquantes ». Plus vos données seront précises, plus vite votre demande de pension sera traitée ».

2. Effectuez des simulations

« La deuxième étape consiste à examiner le montant de votre pension, poursuit Giselda Curvers. Vous pouvez effectuer des simulations, par exemple en introduisant une date de départ à la retraite plus tardive que la date la plus proche, afin de vérifier l’impact financier. Souvent, les couples souhaitent prendre leur retraite en même temps. Si vous ne visualisez un montant que pour l’âge légal de la pension, cela signifie que vous ne remplissez pas les conditions pour un départ anticipé. »

Mypension.be affiche uniquement les données de carrière nécessaires pour votre retraite. Si vous avez besoin de davantage d’informations, consultez mycareer.be. La plateforme reprend un aperçu détaillé de l’ensemble de votre carrière. En cas de problème, sachez que les modifications transmises via mycareer.be sont automatiquement intégrées dans mypension.be.

La demande

Avant, lorsqu’on souhaitait demander sa pension via mypension.be, on était redirigé vers un autre portail. Maintenant que la demande de pension est intégrée à mypension.be, tout ce qui concerne les pensions (informations, estimations, demandes pour les paiements ultérieurs) est proposé sur une seule plateforme.

« L’objectif des adaptations est de faire évoluer l’application de sorte qu’elle ne soit plus purement administrative, précise Giselda Curvers. Nous voulons mieux guider et informer le futur retraité afin qu’il puisse faire un choix éclairé. Par exemple, lors de votre demande, vous serez informé que si vous optez pour la retraite anticipée, votre pension complémentaire sera également liquidée de manière anticipée! Cela a une incidence sur le montant de votre pension complémentaire, ainsi que sur le taux d’imposition. Informez-vous auprès de votre compagnie d’assurances ou de votre fonds de pension pour éviter les mauvaises surprises.

Nous voulons également donner davantage d’informations sur la suite de la procédure après la demande. » Si vous cliquez sur « Demander ma pension », vous arriverez sur l’écran ci-dessus.

1. Conditions pour votre demande

Vous obtenez des informations sur la date à laquelle vous pouvez demander une pension anticipée et vous êtes averti que votre pension complémentaire sera versée quand vous partez à la retraite. Ces renseignements seront à nouveau repris sur l’écran suivant, où vous obtiendrez davantage d’informations sur le paiement de votre pension complémentaire.

En cliquant sur « Étape suivante », vous obtenez un écran supplémentaire avec les conditions de retraite anticipée. La date de pension anticipée est « estimée « . Vos données de carrière peuvent en effet ne pas être complètes ou correctes (par exemple, vous avez travaillé une année qui n’est pas reprise dans vos données de carrière), de sorte que votre véritable date de pension anticipée peut être différente. Le Service des Pensions vous invite à n’introduire votre demande de pension que si vous êtes certain qu’il ne manque aucune donnée de carrière.

2. Choisir la date de pension

Les données figurant sur cet écran sont aussi basées sur une estimation. Vous pouvez à nouveau visualiser la date de départ à la pension la plus proche. Ensuite, vous avez le choix entre choisir votre date de départ à la pension ou cliquer sur « le plus tôt possible ».

3 et 4. Numéro de compte et coordonnées

Ici, vous devez fournir votre numéro de compte. Vous devez aussi mentionner vos coordonnées de contact, dont au moins un numéro de téléphone. L’adresse électronique n’est pas obligatoire. Si vous la fournissez, vous recevrez un e-mail de notification à chaque communication et pourrez lire le document dans votre eBOX.

5. Vérifier sa demande

Vous obtenez un résumé de votre demande et une explication concernant l’étape suivante: la décision de pension. Si vous demandez une pension de retraite, le Service des Pensions examinera également si vous avez droit à une pension de conjoint divorcé, etc.

Après la demande, la décision de pension

« En moyenne, il s’écoule quatre mois entre la demande de pension et la décision de pension, analyse Giselda Curvers. Le délai peut être plus long, dans le cas de carrières mixtes ou avec des périodes de travail à l’étranger. C’est pourquoi il est important de vérifier ses données de carrière au préalable. »

Carrières mixtes. Le montant de pension repris sur mypension.be est un montant global estimé. Pour les personnes ayant une carrière mixte, par exemple en partie indépendante et en partie salariée, les estimations sont additionnées en ligne et vous obtenez un seul montant. Mais une fois que vous avez introduit votre demande de pension, votre montant final sera calculé séparément par chaque service. Le cas échéant, vous recevez ainsi deux décisions de pension, l’une pour votre pension d’indépendant et l’autre pour votre pension de travailleur salarié. À la retraite, vous recevez en revanche une pension unique et agrégée.

Arrêter de travailler. Vous avez demandé votre pension avant l’âge légal de la retraite, c’est-à-dire de manière anticipée? Dans ce cas, votre décision de pension sera accompagnée d’un formulaire à compléter pour déclarer que vous cessez de travailler ou que vous travaillez dans les limites autorisées. Si le Service des Pensions ne reçoit pas ce formulaire en retour, la pension ne sera pas versée!

Du brut au net. La décision de pension que vous recevez mentionne des montants bruts. Peu avant le premier versement de votre pension, vous recevrez une lettre du Service des Pensions vous donnant un aperçu de votre pension nette globale.