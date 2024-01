Ventes en seconde main : attention aux faux acheteurs !

Les tentatives de fraudes aux achats via des plateformes de seconde main restent monnaie courante. En 2023, l’Inspection économique du SPF Economie a reçu près de 400 signalements à ce sujet, en baisse de 57 % par rapport à 2021. Le montant moyen perdu déclaré par les victimes a cependant augmenté de 47 %. Suivez ces conseils pour ne pas tomber dans le piège.

Les fêtes de fin d’année viennent de s’achever et la période des cadeaux aussi... Vous avez peut-être reçu un présent qui ne vous plait pas et vous souhaitez vous en débarrasser via une plateforme de revente en ligne ? Méfiez-vous. Mieux vaut passer à côté d’un acheteur que perdre tout votre argent.

En 2023, l’Inspection économique du SPF Economie a reçu 377 signalements de personnes victimes d’escroquerie lors de ventes via des plateformes de seconde main. Cela représente une forte diminution, de 57 %, par rapport à 2021. Au cours de cette année, le SPF Economie avait enregistré 868 signalements.

Cependant, malgré cette forte baisse, le montant déclaré des pertes subies par les victimes d’escroqueries a augmenté de façon spectaculaire. En 2021, les citoyens ont déclaré 249.850 euros de pertes ; en 2023, ce montant est passé à 379.755 euros. En moyenne, une victime a perdu 1.225 euros à cause des escrocs en 2021. En 2023, ce montant est passé à 1.800 euros, soit une augmentation de 47 %.

Vous venez de placer une annonce pour un produit sur une plateforme de seconde main et êtes contacté par un acheteur potentiel. Pour diverses raisons, celui-ci indique ne pas être en mesure de récupérer lui-même le produit. Il vous propose alors de faire appel à une entreprise de livraison bien connue (Mondial Relay, DPD, DHL, GLS…), ce qui n’éveille aucun soupçon. Plutôt que de verser le montant de la transaction directement sur votre compte, l’acheteur suggère d’utiliser le service de paiement de cette entreprise de livraison. Il vous demande alors vos données d’identification afin d’effectuer le paiement convenu.

Quelques instants plus tard, vous recevez un faux e-mail de l’entreprise de livraison, confirmant que vous avez reçu un paiement et indiquant que vous devez créer un compte pour y accéder. Lors du processus de création de ce compte, la plateforme vous demande d’effectuer un paiement afin de confirmer votre identité et vos coordonnées bancaires. Le montant de ce paiement vous sera remboursé dès confirmation de l’authenticité de vos informations.

Il s’agit malheureusement d’une pure escroquerie. Vous ne recevrez jamais le paiement de l’acheteur, ni le remboursement du montant que vous avez payé vous-même. Au contraire, l’objectif de l’escroc est d’accéder à votre compte et de le vider !

Soyez vigilant si l’acheteur ne veut pas venir chercher le produit chez vous et s’il vous offre plus que le prix demandé.

L’acheteur peut essayer de gagner votre confiance en montrant « sa » carte d’identité. Gardez à l’esprit qu’il pourrait s’agir d’une carte fausse ou volée.

N’acceptez que les paiements par virement, en espèces ou par code QR lorsque l’acheteur récupère le produit.

Vérifiez attentivement l’adresse e-mail de l’expéditeur : un service de livraison internationalement connu n’utilisera pas une adresse Gmail ou Hotmail pour ses contacts avec la clientèle.

Vérifiez l’URL de l’e-mail (expéditeur@url.com) et des liens envoyés (https://entreprise.com/détails) : une entreprise internationale ne commet pas de fautes d’orthographe dans sa propre adresse URL.

N’envoyez jamais vos données bancaires ou une copie de votre carte d’identité à une personne rencontrée en ligne.

Vous ne connaissez pas le service qui vous est proposé ? Renseignez-vous et consultez le site de ce service afin de vérifier ce qu’il propose et quelles sont les démarches exactes.

Les faux services de livraison demandent souvent d’effectuer un paiement sous le prétexte de vérifier l’authenticité de vos données. Les véritables services de livraison disposent de services de paiement sécurisés qui ne nécessitent pas une telle démarche. Refusez d’effectuer le paiement.

Que faire si vous avez été piégé ?

Vous avez communiqué vos informations bancaires confidentielles ? Appelez immédiatement Card Stop au 078 170 170.

Vous avez effectué un paiement ? Prévenez immédiatement votre banque.

Vous avez payé par carte de crédit ? Contestez l’opération via macarte.be (Visa ou Mastercard).

Informez également la plateforme de seconde main elle-même. Elle peut mettre le compte hors ligne si nécessaire.

Introduisez un signalement auprès du Point de contact (scénario « Fraude lors d’achats et de ventes en ligne »). L’Inspection économique l’analysera et pourra décider s’il y a lieu d’ouvrir une enquête pour mettre fin à ces pratiques frauduleuses.

Vous avez perdu de l’argent ? Déposez plainte auprès de votre bureau de police locale.

Source: SPF Economie