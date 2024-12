L’année 2025 commencera avec une bonne nouvelle pour plus de 500 000 employés belges du secteur privé affiliés à la Commission Paritaire 200 (CP 200): une indexation salariale prévue de 3,56 %. Cette augmentation vise à compenser l’inflation et à préserver le pouvoir d’achat face à la hausse des prix.

En Belgique, le système d’indexation automatique ajuste les salaires à l’évolution du coût de la vie. Cela permet de garantir que les revenus suivent l’inflation. Pour les employés de la CP 200, ce mécanisme entre en vigueur chaque 1er janvier. Après une hausse modérée de 1,48 % en 2024, l’indexation de 2025 marque un retour à des chiffres plus élevés. Bien que loin des records de 2023, elle reste une bouffée d’air bienvenue pour les ménages.

Un défi pour les employeurs

Si l’indexation est un acquis essentiel pour les travailleurs, elle représente un casse-tête budgétaire pour de nombreuses entreprises. Laura Couchard, experte juridique chez Acerta Consult, souligne: « Pour les employeurs, l’augmentation des frais salariaux est évidemment un aspect à prendre en compte et sur lequel ils n’ont, qui plus est, aucun contrôle. Heureusement, le salaire n’est pas le seul atout sur lequel les employeurs peuvent miser. Ils peuvent également se démarquer en investissant dans des carrières durables et en s’intéressant au bien-être de leurs collaborateurs. »

Que signifie cette indexation pour les 50+?

Pour les travailleurs proches de la retraite ou les seniors actifs, cette augmentation a des implications spécifiques:

Pouvoir d’achat préservé: l’ajustement des salaires à l’inflation garantit une stabilité financière, essentielle pour ceux qui préparent leur retraite ou jonglent avec des dépenses croissantes. Impact sur les pensions: bien que l’indexation salariale ne concerne pas directement les retraités, elle peut influencer l’ajustement des pensions via l’indice-pivot. En janvier 2025, les pensions et allocations sociales seront adaptées en conséquence. Opportunités professionnelles: alors que de plus en plus de seniors prolongent leur carrière, des politiques favorisant le bien-être au travail deviennent un critère-clé dans le choix d’un employeur.

Indexation dans d’autres secteurs

Outre la CP 200, d’autres secteurs bénéficieront également d’une indexation en 2025, mais à des rythmes légèrement différents: