Victime de décrochages d’onduleurs? Vous serez indemnisé

Les prosumers touchés par des décrochages de l’onduleur de leurs panneaux photovoltaïques à la suite d‘une surcharge du réseau électrique recevront une indemnité forfaitaire.

Le problème n’est pas nouveau, mais s’est accentué avec la popularité grandissante des panneaux solaires... Une augmentation trop rapide du nombres d’installations photovoltaïques provoque une surcharge du réseau. Résultat: l’onduleur des panneaux photovoltaïques « décroche » et l’installation ne produit alors plus d’électricité durant un certain laps de temps. Par conséquent, le prosumer perd une partie de sa production, et avec elle, une partie de son rendement. Car si certains appareils (frigo, congélateur, lave-vaisselle…) fonctionnent durant ce décrochage d’onduleur, le ménage devra puiser son électricité du réseau et donc acheter cette énergie qu’il n’aura pas produite.

Une indemnisation pour compenser ces pertes

Un problème récurrent qui refroidit... Car, quelle serait l’utilité d’investir dans un tel système si celui-ci ne fonctionne pas correctement? Pour répondre à la problématique, le gouvernement wallon a approuvé un projet d’arrêté qui vise à instaurer une indemnité forfaitaire pour les prosumers touchés par ces décrochages d’onduleurs.

Le montant de l’indemnisation devrait varier selon le coût moyen de l’électricité de l’année précédente. Ainsi, pour l’année 2024, si le problème de réseau n’a pas été réglé dans les 4 mois, l’indemnisation annuelle atteindrait 484 euros s’il s’agit d’une installation importante (10 kVA -kilovoltampère, l’unité de mesure exprimant la puissance électrique maximale apparente d’une installation, mesurée à la sortie de l’onduleur) et 266 euros en cas d’installation moyenne (5,5 kVA).

Au stade actuel, le texte prévoit que les prosumers concernés doivent introduire leur demande d’indemnisation dans les 15 jours suivant le décrochage de leur onduleur. Quant aux gestionnaires de réseaux de distributions, ils sont avant tout incités à résoudre le problème sur le réseau, s’il est la cause du décrochage. Il est prévu que cette mesure d’indemnisation dure deux ans, en 2024 et 2025.