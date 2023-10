Sodexo Group, un des émetteurs agréés d’avantages extra-légaux tels que les chèques-repas, devient Pluxee. De nouvelles cartes seront progressivement envoyées à leurs clients.

De nombreuses entreprises belges offrent à leurs travailleurs des avantages extra-légaux sous la forme de “chèques”. Les chèques-repas restent les plus prisés. Selon les derniers chiffres de la fédération sectorielle VIA, quelque 2,9 millions de Belges de 151 000 entreprises ont dépensé au total 3 milliards d’euros en courses et repas au restaurant par l’intermédiaire de ces chèques. Soulignons également que les écochèques et les chèques sport et culture gagnent de plus en plus de terrain.

« Les avantages extra-légaux comme les écochèques et les chèques sport et culture ainsi que la carte mobilité jouent un rôle positif dans la promotion du bien-être et du développement durable », explique Sven Marinus, Directeur national de Pluxee en Belgique et au Luxembourg. C’est pourquoi le groupe Pluxee souhaite explorer davantage les possibilités offertes par les chèques existants. Au cours de ces prochaines années, il va mettre l’accent sur ses services numériques. « Il s’agit aussi bien d’investissements invisibles qui visent à garantir la sécurité des données de nos utilisateurs, mais aussi d’investissements visibles pour les commerçants, comme l’amélioration de la fonction de localisation d’un commerce, la possibilité pour un commerçant de se présenter, etc. »

© Sodexo/Pluxee

Qu’est-ce qui change pour le consommateur?

1,6 million de travailleurs belges sont affiliés à Sodexo par l’intermédiaire de leur employeur. Ils vont progressivement recevoir leur nouvelle carte Pluxee. Mais à partir de quand et qu’est-ce que cela change pour eux?

Quand vais-je recevoir la nouvelle carte?

Pluxee commence à envoyer progressivement les nouvelles cartes à tous les employeurs affiliés. Toute nouvelle carte remise à un travailleur est désormais estampillée du logo Pluxee. En outre, si vous commandez une nouvelle carte ou si vous perdez votre ancienne carte Sodexo, votre nouvelle carte sera aussi une carte Pluxee.

Pendant combien de temps puis-je encore payer avec la carte Sodexo?

Tant que vous avez une carte Sodexo, vous pouvez continuer à l’utiliser pour payer vos achats. Dès que vous recevrez la nouvelle carte Pluxee, votre carte Sodexo sera désactivée, et vous pourrez utiliser la nouvelle.

Qu’advient-il des avantages encore présents sur mon ancienne carte Sodexo?

Les avantages liés aux différents chèques de votre ancienne carte Sodexo seront automatiquement transférés sur votre nouvelle carte Pluxee. Vous ne perdrez donc aucun avantage lorsque vous passerez à la nouvelle carte.

Puis-je payer avec ma nouvelle carte Pluxee chez les commerçants Sodexo?

Les commerçants qui acceptent les paiements Sodexo accepteront automatiquement les paiements avec la nouvelle carte Pluxee. Et vice-versa. Au cours des prochains mois, un autocollant Pluxee sera apposé aux côtés de l’autocollant Sodexo près des caisses. Après quelque temps, l’autocollant Sodexo disparaitra des magasins.

Puis-je encore utiliser l’appli Sodexo?

A partir de la fin de cette année, l’appli Sodexo sera remplacée par l’appli Pluxee. Si vous effectuez automatiquement les mises à jour sur votre smartphone, l’appli Sodexo sera automatiquement convertie en appli Pluxee. Vous la trouverez alors sous son nouveau nom et son nouveau logo. Si ce n’est pas le cas, vous pourrez télécharger vous-même l’application dans l’App Store ou Google Play. Vous ne devrez pas créer de nouveau compte, car la nouvelle application conservera systématiquement tous les soldes de vos chèques.