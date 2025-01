Votre entreprise est-elle une cage dorée?

Un bon salaire, la sécurité de l’emploi, de l’ancienneté… Et pourtant, un sentiment d’enfermement. Prisonniers d’un emploi confortable, mais frustrant, de nombreux salariés estiment être tombés dans le piège de la cage dorée.

« Lorsque leur package salarial, la sécurité de l’emploi et l’ancienneté engrangée deviennent plus importants que leur plaisir au travail et leur épanouissement personnel, les salariés se retrouvent enfermés dans une cage dorée. » C’est ce qu’avance Aline Bernard, porte-parole de l’agence d’emploi Tempo-Team.

La peur de perdre les avantages

En Belgique, plus d’un salarié sur cinq (21,1%) se sent coincé dans cette fameuse cage dorée. En clair, c’est quand un travailleur aimerait changer de job, mais qu’il n’ose pas démissionner de peur de perdre les avantages et la sécurité dont il bénéficie. C’est ce qui ressort d’une enquête menée par RH Tempo-Team auprès d’un échantillon représentatif composé de 2.000 salariés belges. Étude menée en collaboration avec la professeure Anja Van den Broeck, spécialiste de la motivation au travail à la KU Leuven.

Démotivation, immobilité

Cette situation a un impact sur le mental du personnel. Par rapport aux travailleurs qui entretiennent une bonne relation avec leur employeur, les salariés qui se sentent « prisonniers » dans leur emploi ressentent, dans l’ordre, moins de motivation au travail, moins de plaisir, travaillent moins efficacement, sont moins heureux et ont une perception globale de leur travail moins positive. Vous pourrez lire plus en détail le dégradé des insatisfactions ICI.

La cage dorée aboutit ainsi à des opportunités ratées, tant pour les salariés que pour les employeurs. Car malgré les nombreuses autres possibilités offertes par le marché du travail, le syndrome de la cage dorée ne se traduit que rarement par une mobilité professionnelle des salariés.

Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux!

La solution ? Selon la professeure Van den Broeck, « la clé qui permet de les libérer de leur cage dorée se trouve au sein des entreprises. Elles doivent miser davantage sur l’engagement affectif. Les salariés demeurent alors non pas pour les avantages, mais parce qu’ils se sentent réellement liés à leur travail et à leur employeur. »