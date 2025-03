2 parcs naturels belges à découvrir loin du tourisme de masse

Pour s’offrir un petit séjour ressourçant, il n’est pas toujours nécessaire de partir loin. La Belgique est émaillée de petits bouts de campagne préservés. Exemple avec deux des plus petits parcs naturels wallons, aussi confidentiels que charmants.

Qu’il s’agisse de parcs «naturels», «nationaux» ou «paysagers» (voir encadré), tous les grands espaces préservés de Belgique ne bénéficient pas de la même notoriété. Si tout le monde, ou presque, a déjà arpenté les sentiers de Haute Campine ou des Fagnes, d’autres régions rurales semblent encore à l’écart de la foule, tout en méritant pourtant le détour. Démonstration avec deux parcs naturels situés aux confins de la Wallonie: la Vallée de l’Attert, près d’Arlon, et les Hauts-Pays, au sud de Mons.

Différents types de parcs Il existe six «parcs nationaux» en Belgique, tandis que les «parcs naturels» et «paysagers» sont respectivement des spécificités wallonnes et flamandes Dans tous les cas, l’idée cardinale est d’assurer la protection et la gestion durable d’un patrimoine naturel et paysager exceptionnel, tout en promouvant l’écotourisme. Les parcs naturels et paysagers ont une approche plus intégrée, prenant davantage en compte les territoires ruraux habités, en cherchant à concilier activités humaines et préservation de la nature. Parcs nationaux et naturels s’imbriquent parfois… Qu’il est compliqué, ce pays!

Le Parc naturel de la Vallée de l’Attert

Le plus petit parc naturel de Wallonie –il ne s’étend que sur une seule commune de 17 villages et hameaux, au nord d’Arlon – est aussi l’un des plus anciens! À cheval sur la lorraine belge et le massif ardennais, les lieux ne sont d’un premier abord pas sans rappeler la Gaume toute proche, avec ses villages de pierre ocre et ses façades aux crépis colorés. Les touristes en moins? Avis aux amateurs de vraie tranquillité, désireux de se poser un peu à l’écart de tout, vous avez ici la destination toute trouvée! «La région reste volontairement assez confidentielle», glisse Adrien Holleville, chargé de mission pour le parc. Si l’offre horeca s’en ressent (il y a bien quelques gîtes, mais autant dire que les restaurants ne sont pas légion, il faudra probablement pousser jusqu’à Arlon ou Martelange), cette discrétion n’a pas que des désavantages: les routes très tranquilles en font un petit paradis pour les vélos, tandis que les vergers communaux (pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers) sont ouverts au public pour la cueillette en été.

Ici, pas de châteaux et de constructions grandioses, la région charme surtout par son petit patrimoine disséminé un peu partout: chapelles, curieux lavoirs «tunnels», arbres pluricentenaires et jolis villages bien préservés, parmi lesquels Nobressart, labellisé «Plus beaux villages de Wallonie». Quant aux paysages, ils oscillent entre bocages, prairies, bosquets et zones humides, permettant une douzaine de jolies promenades balisées, avec quelques passages sur caillebotis. «Contrairement à ce qu’on croit souvent, ces milieux assez ouverts accueillent une biodiversité bien plus riche que les milieux très boisés», explique Adrien Holleville. A découvrir, notamment: l’ancienne sablière de Tattert, devenue pelouse calcaire sur sable sec. Un habitat naturel extrêmement rare au sud du pays, devenu sanctuaire pour de nombreuses espèces emblématiques, dont l’ «immortelle des sables». Tout un poème…

Plus d’infos: www.pnva.be

Le Parc naturel des Hauts-Pays

Quand on envisage d’aller se mettre quelques jours au vert, il faut bien avouer qu’on pense rarement à l’ancienne région minière du Borinage, dans le Hainaut. Et pourtant… Au sud de Mons, le long de la frontière belgo-française, il y subsiste une petite zone bucolique préservée, mêlant forêts et campagnes, qui avait su en son temps séduire Emile Verhaeren. Le poète flamand avait l’habitude de se ressourcer à Roisin et y a composé plusieurs recueils de poèmes. Son ombre plane d’ailleurs toujours sur le Bois d’Angre tout proche: au départ d’un espace muséal qui lui est consacré, un circuit de randonnée distille certains de ses plus beaux vers, gravés sur la pierre.

Désormais protégée sous le nom de Parc naturel des Hauts-Pays, à cheval sur 6 communes, la région a grandement échappé à l’industrialisation des XIX et XXe siècle, mais aussi aux défigurations plus contemporaines: pas de balafres de lignes haute tension, ni de grands zonings, mais des paysages agricoles à la fois très ouverts et vallonnés, avec ci et là des prairies humides, des prés de fauche tardive bordés de saules têtards, des zones classées Natura 2000 entre lesquelles oscillent des ruisseaux et d’improbables rochers... Autant d’écrins où s’épanouissent quantités d’espèces végétales et animales rares, sinon introuvables ailleurs dans le pays, dont de nombreuses orchidées sauvages. «On peut y ajouter la forêt domaniale de Colfontaine, très réputée au printemps avec son tapis de jacinthes…», souligne Barbara Caci, chargée de communication du Parc. Au nord de la zone protégée, subsistent tout de même quelques petites enclaves plus minières, avec leurs chevalets et terrils caractéristiques, aujourd’hui recolonisés par la nature. Les villages des environs ont, eux aussi, réussi à garder leur cachet d’antan: Montignies-sur-Roc est ainsi classé parmi les plus beaux villages de Wallonie, tandis qu’Audregnies s’articule autour de la plus grande place verte du pays, soit deux hectares d’arbres et de surface engazonnée, à proximité immédiate d’une cascade et de son ancien moulin… Si vous partez à la découverte de la région en famille et qu’il vous faut trouver des carottes pour motiver les plus jeunes à marcher sans (trop) râler, sachez que Dour abrite la première piscine olympique naturelle de Belgique, ouverte au public en été, tandis que le parc d’aventure scientifique Sparkoh!, situé à Frameries, ravira ceux qui ne peuvent s’empêcher de chipoter au moindre bouton.

En attendant la finalisation d’un réseau de points-nœuds piéton transfrontalier, prévu pour 2026, quantité d’itinéraires de promenade sont gratuitement téléchargeables via l’application gratuite Cirkwi. Bon à savoir: la région n’étant pas encore très (trop) touristique, la maison du Parc est fermée le week-end. N’hésitez toutefois pas à prendre vos dispositions et à les contacter avant de vous rendre sur place: de nombreuses balades thématiques, gratuites et sur réservation, sont proposées tout au long de l’année, permettant de partir à l’aube à la rencontre des oiseaux ou d’agrémenter le parcours d’un pique-nique composé de produits locaux…

Plus d’infos: www.pnhp.be