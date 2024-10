4 balades gourmandes à faire en famille cet automne

Forêts colorées, lumière perçant à travers le feuillage des derniers arbres encore habillés... L’automne est la saison idéale pour profiter de décors enchanteurs. Et si on combinait randonnées et plaisirs culinaires? Voici une sélection de promenades automnales et gourmandes.

1. Un sac à dos enchanté sur les hauteurs de Trooz

La Ferme des Loups propose sept itinéraires de randonnée de 2 à 12km en plein coeur la Province de Liège. Le concept? Rendez-vous à la brasserie pour y retirer votre sac à dos enchanté. À l’intérieur, vous y trouverez un roadbook du parcours que vous aurez choisi, accompagné d’un code secret à entrer sur votre téléphone vous donnant accès à la légende de la Louve à écouter en pleine nature. Cerise sur le gâteau: un panier gourmand composé des meilleurs produits du terroir à déguster lors d’une pause bien méritée! Panier apéritif, panier fromager, panier mixte, panier prestige... Faites votre choix!

© La Ferme des Loups

2. Une gourmandonnée à Ciney

Plutôt balade champêtre ou culturelle? La Cave de David vous emmène à la découverte de notre beau Condroz au travers de balades gourmandes, au coeur de Ciney ou dans les campagnes cinanciennes. Vous ne partez pas à l’aventure les mains vides: un Randobag, qui contient des produits locaux, est fourni lors de votre départ. Assortiments de fromages, de charcuteries, des légumes, de la baguette, un dessert maison... La formule s’accompagne de bulles, de blanc, de rouge ou de rosé au choix, et aussi d’eau et de jus de pomme bio.

3. Un Kaascroute en région namuroise

Comme son nom l’indique, Kaascroute est l’expérience gourmande à ne pas manquer pour les fondues de fromage. Partez à la découverte de merveilleux points de vue en alliant fondue et randonnée. C’est tout un festin avec des produits 100 % issus d’entreprises belges qui vous attend. Au programme: 5 lieux de promenade et 3 niveaux de difficulté. Tous les ingrédients et le matériel nécessaire sont prêts dans le sac à dos. Vous n’avez plus qu’à l’embarquer et à déguster.

Instragram© justgo.outdoor

4. Poursuivre l’aventure fromagère avec la Fromenade de Stoumont

Amoureux de nature et de fromage? Rendez-vous à Froumont pour une randonnée originale: une balade accompagnée d’une fondue en plein air. Au travers de la Fromenade, contemplez des points de vue magnifiques ou des petits coins de nature enchanteurs. Lorsque les estomacs crieront famine, installez-vous pour cuisiner les fromages du terroir sélectionnés pour vous. Fondue audacieuse, forestière ou de luxe, il y en aura pour tous les goûts!