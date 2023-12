4 idées de boissons festives sans alcool

C’est à votre tour de faire Bob à Noël? Afin de célébrer les fêtes de fin d’année comme il se doit, on vous a déniché des boissons à la fois festives et sans alcool pour trinquer avec vos proches.

Combiner sécurité au volant et réjouissances n’est pas impossible, il suffit de connaître la bonne recette. Marre du simple jus de fruits, de l’eau ou du soda? On vous glisse quelques idées de boissons festives sans alcool à l’oreille.

1. Des mocktails

C’est LA boisson sans alcool par excellence de l’été. Mais il n’y a pas qu’à la belle saison que ce plaisir sucré (ou pas!) se déguste volontiers. Il suffit d’utiliser des ingrédients et saveurs de saison, comme la mandarine, la pomme et bien d’autres choses encore. Côté recettes, vous pouvez choisir de revisiter les grands classiques en version « virgin » comme le mojito, la Pina Colada... Ou alors, inventez votre propre boisson en y ajoutant vos ingrédients favoris.

La marche à suivre pour concocter vos boissons sans alcool comme un pro

Déposez des aromates (menthe, basilic) et du sucre (sucre de canne, miel, sirop d’agave, sucre blanc) au fond du verre. Ajoutez de la glace pilée ou des glaçons. Choisissez une base pour composer votre cocktail: jus d’ananas, jus d’orange, jus multifruits, etc. Allongez avec un trait d’eau gazeuse ou de limonade pour une version pétillante de la recette. Verser une dose de sirop pour une touche colorée (grenadine, menthe, citron, cassis, etc.). Ajoutez des fruits frais de saison pour parfaire votre mocktail avant de déguster bien frais (citron, orange, mandarine, quartier de pomme, de poire...).

2. Un punch de Noël sans alcool

Le punch est un cocktail-apéritif exotique traditionnel festif, à base de mélange de rhum, jus de fruits, morceaux de fruits, sucre de canne, et épices. Pour une version sécurité-friendly, laissez tomber l’alcool. Mélangez les jus de votre choix comme un jus de cranberries et d’orange par exemple. Ajoutez un trait de limonade et laissez infuser des rondelles de citron et d’orange.

3. Des spiritueux sans alcool

Troquez le champagne contre un spiritueux sans alcool. Vins 0%, mousseux... Il existe des tas d’options sur le marché! Les traditionnels Mojito, Rhum, Vodka ou Punch ont en effet leur petits frères et sœurs sans alcool présents dans le rayon spiritueux au supermarché.

4. Des inventions 100% belges

Faites la part belle aux boissons locales grâce à ces sodas et apéros festifs 0%:

Simone à soif: la bien nommée « hydrolade » est une boisson naturelle composée d’environ 75% d’eau, le reste étant du jus de fruit et une touche d’herbe.

la bien nommée « hydrolade » est une boisson naturelle composée d’environ 75% d’eau, le reste étant du jus de fruit et une touche d’herbe. Ritchie : c’est une limonade légèrement pétillante, à base de jus concentré d’orange, de pamplemousse ou de citron et sucrée au sucre de canne.

: c’est une limonade légèrement pétillante, à base de jus concentré d’orange, de pamplemousse ou de citron et sucrée au sucre de canne. Oye Yaar : c’est un concentré biologique complexe et équilibré à base de curcuma, gingembre et citron.

: c’est un concentré biologique complexe et équilibré à base de curcuma, gingembre et citron. Gimber : c’est également un concentré de gingembre péruvien, de citron et d’épices.

: c’est également un concentré de gingembre péruvien, de citron et d’épices. Feliz: c’est une alternative au champagne et au cava, à base de fleurs et de framboises (Feliz rosé) ou à base d’herbes et de pomme (Feliz herbal).

