Amay: un trésor mérovingien unique

Cap sur Amay, avec ses ruelles, ses maisons d’époque, ses abbayes et ses châteaux… Un charme historique qui en fait une destination à ne pas manquer en Belgique.

Dans presque chaque ville et village de Belgique, on retrouve une légende sur une sainte ou un saint venu évangéliser les lieux aux premiers siècles de notre ère. Il est le plus souvent impossible de savoir si cette histoire est un tant soit peu véridique, tant les traces historiques et archéologiques sont maigres. Exception notable à Amay, en province de Liège. Avec ses rues tortueuses descendant vers la Meuse, où s’enchevêtrent les maisons de différentes époques, ses abbayes et châteaux alentours, on comprend vite que la ville possède une histoire plus que millénaire qui, de fait, remonte au Haut-Empire romain.

Le sarcophage et la châsse.© Musée Amay sarcophage de sancta Chrodoara Trésors de la Fédération WB

Sa plus grande richesse se cache au sein de la collégiale Saint-Georges et Sainte-Ode, dont l’origine remonte au début de notre ère. Des fouilles, réalisées en 1979, y ont mis au jour un sarcophage mérovingien du VIIIe siècle: celui de Chrodoara – nom germanique de Sainte Ode, qui aurait évangélisé la ville – enterré juste sous le choeur. Finement sculpté et figuratif, ce qui est rarissime pour l’époque, on peut y voir la sainte représentée au milieu d’entrelacs à l’irlandaise et de vignes stylisées. Il constitue de ce fait « l’une des oeuvres archéologiques les plus spectaculaires du haut Moyen-Âge » en Europe, classée comme Trésor de Wallonie. Les ossements de la sainte n’y sont plus, puisque transférés dans une châsse du XIIIe siècle, chef-d’oeuvre d’orfèvrerie mosane. Deux merveilles d’autant plus émouvantes qu’elles sont peu connues du grand public et demeurent dans leur écrin confidentiel.

Le sarcophage et la châsse.© belgaimage