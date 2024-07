Découvrez les plus beaux villages de Wallonie via les GR

L’association « Plus beaux villages de Wallonie » regroupe 33 villages parmi les plus charmants du sud du pays. Depuis peu, un sentier de Grande Randonnée (GR) relie l’ensemble de ces communes. Probablement l’un des plus beaux itinéraires au long cours traversant toute la Région !

De Namur à Namur, comptez 1525 kilomètres, rien que ça. A l’occasion des 30 ans d’existence du label « Plus beaux villages de Wallonie », le nouveau « Grand tour des Plus Beaux villages de Wallonie par les GR » invite à redécouvrir la Région wallonne sous sa facette la plus bucolique : celle des villages classés parmi les plus charmants et authentiques, disséminés un peu partout sur le territoire et désormais reliés par un itinéraire balisé.

Une opportunité de partir à la rencontre « de paysages magnifiques et des contrées parfois mal connues mais qui, à chaque fois, vous feront découvrir des endroits enchanteurs, logés dans un environnement naturel riche, des endroits préservés où le patrimoine bâti fait résonner l’histoire de nos ancêtres », explique l’asbl des Sentiers de Grande Randonnée. C’est que, malgré sa petite taille, la Wallonie possède une diversité assez notable d’architectures et de paysages, comptant pas moins de huit régions agro-géographiques toutes très typées, et douze parcs naturels à la ruralité préservée.

1/2 2/2 1/2 2/2

Topo-guide: 3 tomes de découvertes

Le nouvel itinéraire s’appuie sur le réseau GR déjà existant et est disponible via un topo-guide divisé en 3 tomes, où chaque étape est incarnée par un village labellisé. Puisqu’il est impossible de réaliser l’ensemble de la boucle en une traite (encore que…), diverses informations pratiques y sont distillées pour faciliter un découpage en tronçons, à travers le Condroz, la Fagne-Famenne, l’Ardenne, la Lorraine, le Pays de Herve, la Hesbaye, les plateaux brabançons et hennuyers.

Si la consistance de ce GR vous effraie un peu, notez qu’il existe aussi quantité de promenades en boucle, courtes (2 à 3km) ou un plus longues, autour de chaque villages et regroupées sur cette page.

Créée en 1994, l’association « Les plus Beaux villages de Wallonie » vise à valoriser l’identité des régions rurales wallonnes, via ses villages les plus authentiques, sélectionnés pour leurs bâtis, leurs paysages, mais aussi leurs identités fortes, leurs traditions et saveurs locales. Parmi les 33 villages labellisés et sélectionnés sur base d’une charte de qualité, citons Aubechies, Mirwart, Crupet, Torgny ou encore Limbourg.