Des fougères dans le jardin: où, quand, comment?

Avec leur variété exceptionnelle de feuillages, les fougères habillent élégamment les zones ombragées ou sous les arbres.

Difficile de faire plus résistant que les fougères! Apparues il y a plus de 360 millions d’années, bien avant les fleurs et les arbres à feuilles, ces plantes élégantes ont survécu à quatre extinctions massives et aux dinosaures. Autant dire qu’elles ne demandent que peu d’entretien...

Elles constituent donc une alternative intéressante au graminées, apportant un petit côté forestier au jardin à la belle saison, dans les zones ombragées et semi-ombragées. Mais pas seulement! Il existe quantité de variétés de fougères, dont certaines à la fronde persistante et/ou résistant très bien à un plein ensoleillement. Cette diversité permet également un choix assez exceptionnel de feuillages et de couleurs.

Lorsqu’elles sont plantées à l’ombre, les fougères cohabitent très bien avec d’autres plantes de sous-bois (pervenches, digitales, primevères, hostas...), créant un ensemble aux contrastes marqués de formes et de couleurs. Elles peuvent également être associées avec des graminées ornementales, créant des massifs ondulant au gré du vent.

Seule condition à leur développement (au-delà des besoins en lumière, qui sont variables suivant les variétés): un sol assez riche en matière organique et pas trop gorgé d’eau. La terre au pied des fougères doit idéalement rester constamment humide, mais pas détrempée.

Les règles d’entretien, elles, sont grosso les mêmes que pour les graminées. Les variétés caduques demandent une taille avant la repousse de printemps, tandis qu’il suffit d’ôter au fur et à mesure les frondes fanées ou endommagées des variétés persistantes, avec une éventuelle taille de temps à autre pour contrôler leur forme ou leur développement. C’est que certaines espèces peuvent se montrer un tantinet envahissantes... Raison de plus pour se renseigner sur les variétés avant de se décider!

Tenté? La meilleure période de plantation est le printemps, à la fois humide et réchauffant progressivement la terre, ce qui s’avère idéal au développement des racines.