Développement personnel: petit jeu pour grand destin

Douze ans après la sortie de son Jeu de votre destin, Esméralda Bernard sort sa version simplifiée pour les débutants en version poche. Aussi beau et efficace que le grand.

« Après 35 ans de pratique des arts divinatoires, je sais que les conseils du tarot sont comme des pierres précieuses dans notre vie, des petits cailloux semés sur le chemin à suivre. » Pouvait-on imaginer plus délicate et plus juste pensée que celle qu’Esméralda Bernard place comme point final du livret de ce nouveau format de son Jeu du destin simplifié?

Le Jeu de votre destin, imaginé par la clairvoyante Esméralda Bernard, c’est d’abord un très bel objet avec ses cartes illustrées par la talentueuse peintre liégeoise Julian Van Bur. Des illustrations (au départ 54 tableaux originaux), qui, on le comprend rapidement, ne sont pas simplement là pour le plaisir de la vue, mais aussi pour guider la lecture. Car pour faire parler ces cartes, il faut bien regarder les détails: dans quel sens vont les personnages, sont-ils dynamiques ou statiques…

Ce jeu divinatoire inspiré du célèbre Grand jeu de Mlle Lenormand permet de développer son sixième sens, d’affiner son intuition, de trouver des réponses aux questions qu’on se pose, quel que soit le domaine – amoureux, boulot, famille, etc. C’est une manière très ludique de voyager à l’intérieur de soi ou, en tirant les cartes pour quelqu’un d’autre, de lui offrir des indications qui lui permettront de voir plus clair dans son problème.

La personne se sent délivrée d’un poids

« Est-ce que je me prends pour une voyante ? Mais non, répond Eliane qui pratique depuis 2012, et encore moins quand il s’agit de moi-même. Simplement, le fait de tirer des cartes, de les étaler devant soi après avoir effectué une détente, comme au yoga ou lors d’une méditation, permet de se consacrer un temps à soi, à réfléchir sur soi-même, de prendre des décisions moins hâtives en écoutant, au-delà de ce que nous dicte notre raison, notre intuition. Que nous avons tous, qu’il s’agit de cultiver et d’écouter. »

Libérer la parole

Mais plus important que ce que dit la carte, c’est la parole qu’elle permet de libérer.

« Aujourd’hui, les cartes que vient de tirer cette femme, amie d’une amie, me disent que cette personne traîne un boulet, que c’est lourd, pesant, continue Eliane. Je ne sais pas très bien dans quel domaine. « C’est mon mari, ajoute spontanément la femme. Pas méchant, mais ça ne va plus, il ne me permet pas de m’épanouir… » Et les confidences suivent. Un besoin de parler, d’ouvrir les vannes. De sortir ce qui n’a peut-être jamais été verbalisé. C’est énorme car non seulement la personne se sent délivrée d’un poids, mais aussi le fait d’exposer ce qui lui arrive à voix haute lui permet de mettre de l’ordre dans ses pensées. Moi, même si j’ai un avis, je ne dis pas ce qu’elle devrait faire. Comme Esméralda Bernard le rappelle toujours lors de ses formations, il est impératif de suivre une déontologie stricte. On ne dit pas n’importe quoi, n’importe comment, on pèse ses mots, car les mots ont un pouvoir. Déontologie… Esméralda Bernard a aussi fondé l’asbl Delta Blanc, dont l’objectif est de défendre une éthique dans le monde de la voyance.

Disponible sur les sites www.esmeraldabernard.net ou www.asbl-eveil.be

Texte: Lise Leuven