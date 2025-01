Vous cherchez The place to be en 2025? Aventure, culture, plages ou découvertes culinaires... Plusieurs destinations se démarquent pour répondre à toutes les envies de voyage! Voici le top 25 établi par Tripadvisor.

Que vous rêviez de plages paradisiaques, de villes culturelles ou de paysages naturels époustouflants, 2025 promet une multitude de destinations à explorer. Entre les joyaux méconnus et les grands classiques qui se réinventent, TripAdvisor vous propose 25 lieux incontournables qui sauront ravir les amateurs d’évasion. Alors, prêt à faire le tour du globe?

Top 25 des destinations où poser vos valises en 2025

Tripadvisor a publié ses Travelers’ Choice Awards 2025, mettant en avant les destinations les plus prisées par les voyageurs. Voici, en images, les 25 lieux recommandés pour cette année.