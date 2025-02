Que ce soit pour savourer un café aussi beau que bon, déguster un verre dans un cadre original ou mêler détente et créativité, la Belgique regorge d’adresses appréciées par les Belges (et voyageurs). De Bruxelles à Gand, voici quelques lieux où l’expérience va bien au-delà de la simple tasse de café.

Les utilisateurs de Google Maps partagent leurs avis et attribuent des notes aux cafés qu’ils visitent, influençant ainsi les choix des amateurs de bonnes adresses. Mais quels sont les établissements les mieux notés en Belgique en 2024? Entre lieux insolites, torréfactions d’exception et concepts uniques, voici les cafés qui séduisent le plus les habitués et les voyageurs.

Lire aussi | Un livre recense les 200 meilleurs cafés de Wallonie et Bruxelles

Top 10 des cafés les mieux notés sur Google Maps

Si vous cherchez le café le mieux noté de Belgique, direction Bruxelles, chez Encré. Café. Après avoir conquis Lyon et Paris, son fondateur, Charlie Faron, a choisi la capitale belge pour ouvrir une nouvelle adresse. Mais Encré. Café, c’est bien plus qu’un simple café: c’est avant tout une marque de vêtements qui collabore avec des artistes et tatoueurs. L’établissement, à l’ambiance feutrée façon speakeasy, propose des créations caféinées aussi audacieuses que visuellement spectaculaires. Ici, oubliez le latte macchiato classique: chaque tasse est une véritable œuvre d’art.

Plutôt tenté par autre chose que du café? À Gand, le Bar à l’aise mise sur la fraîcheur avec une sélection de bières, de vins fruités, de jus de fruits maison et de cocktails sans alcool. À Bruxelles, le Café Modelé propose une expérience originale: siroter un verre après le travail tout en participant à un atelier de céramique. Une belle manière d’allier détente et créativité!

Retrouvez le classement complet dans la carte ci-dessous: