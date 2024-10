Expo sur la pluie au Musée des Egouts

On est bien d’accord, il pleut beaucoup en Belgique ! Ce sujet du quotidien fait l’objet d’une exposition dans les entrailles de la capitale. Une invitation à la réflexion…

Quand vous sortez votre parapluie en milieu urbain, avez-vous déjà réfléchi à ce qu’il se passe réellement après la pluie ? Quel est son impact sur le réseau d’assainissement et sur l’environnement ? Pourquoi ne pas changer de perspective et la considérer comme une ressource et non plus comme un déchet ? Ces questions et d’autres sont abordées à travers des exemples concrets, des solutions actuelles et novatrices. « L’objectif de l’exposition est de sensibiliser le public aux solutions permettant de gérer les eaux pluviales de manière plus durable, indiquent les organisateurs de l’événement. En effet, en ville, l’eau a de plus en plus de mal à s’infiltrer dans le sol. »

© CR Ourte, Maison de la Science, Exact Lab

Au cœur du nuage

« Après la pluie » intègre l’exposition permanente du musée et s’immisce dans toutes les salles. Des interactions immersives complètent les informations pour aborder ce sujet de manière accessible et ludique. Ainsi, en introduction, un bac à sable à réalité augmentée permet de se plonger au cœur du nuage, inépuisable fabrique de la pluie. Le projecteur relié à un ordinateur reconstitue en couleurs, sur du sable, le ruissellement des eaux. En pratique, le visiteur construit sa ville dans le sable et avec ses mains fait tomber la pluie, un peu, beaucoup, longtemps… « En prenant de la hauteur, il comprend comment ruisselle cette eau et l’impact de ces ruissellements sur les maisons et rues. Avec cette manipulation, il peut aussi mieux appréhender les conséquences du réchauffement climatique et de l’imperméabilisation du sol. » Au fil du parcours, le dialogue entre « Après la pluie » et l’exposition permanente du Musée des Egouts invite à s’intéresser aux défis des ingénieurs de l’époque confrontés au voûtement de la Senne et aux solutions inspirées par la nature permettant notamment de mieux lutter contre les inondations.

Un concours photo

Par ailleurs, l’artiste bruxellois Eric Ostermann expose quelques-uns de ses clichés les plus emblématiques. Son sujet de prédilection ?

© Eric Ostermann

Bruxelles sous la drache! Et, parallèlement à cette présentation, le musée lance un concours photographique pour dénicher des images poétiques, énigmatiques, drôles mais toujours… pluvieuses. Les œuvres sélectionnées seront accrochées, en janvier, dans le collecteur d’égouts de la chaussée de Mons. Un lieu transformé pour l’occasion en galerie. Les demandes de participation doivent être introduites avant le 2 décembre. A vos appareils!