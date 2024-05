Festival artistique des hortillonnages d’Amiens

Découvrez, à bord d’une barque ou à pied, des créations artistiques et paysagères au cœur des jardins flottants d’Amiens (à 2h30 de Bruxelles). Evasion assurée !

La 15e édition du Festival international de jardins Hortillonnages de la ville française d’Amiens vous présente une quarantaine d’installations contemporaines, anciennes -chaque année certaines des installations sont pérennisées – et inédites, imaginées et produites par des paysagistes, architectes et plasticiens. Ces œuvres sont disposées sur des îlots au sein d’un espace naturel de plus de 300 hectares sillonnés par 65 km de canaux irrigués par la Somme. Petit cocorico : certaines de ces créations sont belges et signées par les collectifs PionniersPlanters, Les Faufilées et Dallas.

© Yann Monel

Un patrimoine vert historique

Outre le caractère exceptionnel du site, une des singularités de l’initiative réside dans le fait que l’itinéraire peut être suivi à pied ou en bateau électrique.

© Yann Monel

« Chacune des œuvres intègre pleinement, dans leur conception et dans leur réflexion, les problématiques actuelles du développement durable, de la solidarité, du partage, des enjeux environnementaux : la préservation de l’écosystème, la fragilisation des berges, la ressource en eau, l’activité nourricière, la qualité de l’alimentation », indiquent les organisateurs de l’événement. Cette itinérance douce permet ainsi de questionner les liens entre nature, culture, agriculture et patrimoine, au regard des incidences provoquées par le changement climatique. Le festival ayant pour vocation de valoriser, pérenniser et faire découvrir ce patrimoine vert exceptionnel et historique (les hortillonnages ont été aménagés au Moyen-Âge !), des rencontres, des dégustations et des ateliers adaptés sont proposés à tous.

© Yann Monel

Une escapade hors du temps, entre terre et eau, à faire seul, en famille ou entre amis.

Après votre balade ressourçante dans les jardins flottants, rendez-vous dans le centre d’Amiens pour y visiter la plus grande cathédrale de France, la maison de Jules Verne et le quartier pittoresque de Saint-Leu.