La Wallonie a élu ses meilleurs fromages au lait cru

Des pâtes molles fraiches aux croûtes lavées ou fleuries, la Wallonie a une tradition fromagère importante. Pour mettre en valeur ce patrimoine culinaire, la Région organise des concours. Pour la huitième année consécutive, elle vient d’élire ses meilleurs fromages au lait cru.

Pour la 8e année consécutive, le Collectif 5C, la FUGEA et la Bergerie d’Acremont ont organisé un concours pour célébrer les meilleurs fromages fermiers au lait cru de Wallonie. Plus qu’un simple concours, cet événement est avant tout un soutien aux éleveurs-transformateurs et aux éleveuses-transformatrices qui ont fait le choix du lait cru pour leur production fromagère.

Dans une société aux saveurs de plus en plus standardisées, les organisateurs du concours ont à cœur de défendre la diversité des goûts, le savoir-faire de nos producteurs et productrices et, in fine, le patrimoine culinaire de la Wallonie.

C’est dans cet esprit que chaque produit présenté – 48 cette année – reçoit une fiche d’amélioration technique indépendamment de la récompense attendue, précise-t-on.

Les lauréats de 2024

Cette année, trois fermes se sont distinguées pour leur savoir-faire et pour la qualité de leur fromage au lait cru:

Catégorie « Fromage frais »: Hélène Jonette de Laitalage d’Hélène (Couvreux);

Catégorie « croûte fleurie »: Claire Joly de la Chèvrerie des Cerisiers (Quévy-le-Petit);

Catégorie « Fromage à pâte pressée »: Zoé Roger et Cyrille Larock de La Ferme du Vivier (Rotheux).

Les différents laits crus

Lorsqu’il est question de choisir le lait pour la réalisation d’un fromage, plusieurs facteurs entrent en compte. Dont notamment son origine: