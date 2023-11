L’arboretum Lenoir et ses îlots sur l’Ourthe

Sur les bordures de l’Ardenne, à quelques kilomètres de Marche-en-Famenne, l’arboretum Robert Lenoir ne ressemble à aucun autre. Cela mérite le coup d’oeil!

Créé par un passionné autodidacte éponyme à partir des années 1940, cet arboretum n’a jamais fait l’objet d’une étude paysagère poussée. Grand collectionneur d’arbres en tous genres, Robert Lenoir les plantait au fur et à mesure qu’il les acquérait, au milieu d’une nature déjà luxuriante. En découle un curieux mélange: sur plus de 29 hectares, en bord de l’Ourthe, on y retrouve aujourd’hui plus de 3.000 espèces d’arbres, variétés ou cultivars issus des quatre coins du monde, entremêlés de végétation typique de l’Ardenne et de la Famenne. Magnolias, sorbiers, cerisiers, sapins, rhododendrons ou érables venant de tous les continents s’y épanouissent pourtant parfaitement: 29 d’entre eux possèdent même le record de circonférence de Belgique!

Pour un peu anarchiques qu’ils soient, les lieux affichent pourtant de beaux biotopes assez typés: coteaux constitués d’anciens vergers ou prairies de fauche, prairies humides, vallons ombragés... Petite mention spéciale pour les petites presqu’îles situées sur l’Ourthe, accessibles via des gués (ou de petits ponts, si vous craignez vraiment d’avoir les pieds mouillés), qui abritent une véritable mosaïque d’arbres en tout genre. Si l’arboretum se parcourt en toute saison, au fur et à mesure des floraisons, il s’avère particulièrement flamboyant au coeur de l’automne.