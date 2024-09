Le bloombux, une plante insensible à la pyrale du buis

Vous êtes à la recherche d’une plante qui ressemble au buis mais qui est totalement insensible à la pyrale du buis ou aux autres parasites? C’est le moment de planter un Bloombux. Pendant les mois d’hiver, le système racinaire peut se développer sous terre, ce qui rend ces plantes encore plus résistantes aux périodes de sécheresse.

Le buis est une plante très appréciée pour décorer les jardins, mais son entretien n’est pas des plus facile. Ainsi, le buis est très vulnérable à un certain nombre de maladies et de nuisibles, comme le dépérissement des pousses et la pyrale du buis. Les champignons, chenilles et autres nuisibles entraînent une chute des feuilles très marquée et, finalement, le dépérissement de l’ensemble du buis. Véritable alternative au buis, le Bloombux est une plante qui ne présente aucun de ces risques: et pour cause, ce nouveau végétal créatif n’est pas un buis, mais un rhododendron.

Qu’est-ce que le Bloombux?

Le Bloombux, dont la dénomination botanique est Rhododendron micranthum, appartient au groupe des arbustes nains. Comme le buis, il peut être planté comme haie ou pour attirer l’attention dans le jardin. La plante se prête également très bien à une utilisation en pot. Outre son insensibilité totale à la pyrale du buis et aux parasites, sa floraison abondante en mai et juin constitue la grande différence avec le buis. La plante est pleine de fleurs roses, qui contiennent beaucoup de nectar et qui sont un paradis pour les papillons, les abeilles et les bourdons.

Les soins à apporter

Il n’est pas nécessaire d’avoir la main verte pour s’occuper de ce rhododendron nain très résistant. Il aime un emplacement au soleil ou à la mi-ombre, mais est relativement peu exigeant en termes de conditions ambiantes et de qualité du sol. Que le sol soit calcaire, sablonneux ou tourbeux… le Bloombux aime tout! Arrosez immédiatement après la plantation et, au printemps, donnez-lui un peu d’engrais. La taille n’est pas nécessaire, à moins que vous ne vouliez tailler la plante dans une certaine forme. Mais même dans ce cas, vous ne devez le faire qu’une fois par an, car la plante à une croissance lente. Le meilleur moment pour tailler est juste après la floraison (fin juin).

Source: www.bloombux.de/fr/